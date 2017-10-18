В Тольятти задержали инструктора тренажерного зала, планировавшего сбыть анаболические стероиды

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель может быть причастен к незаконному сбыту анаболических стероидов, оборот которых запрещен на территории РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По имеющимся сведениям, подозреваемый планировал сбыть запрещенные вещества в одном из спортивных клубов Автограда, где он работает инструктором тренажерного зала.

В ходе проведения оперативных мероприятий возле одного из домов, расположенных на ул. Свердлова, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого полиэтиленовый пакет, в котором находились таблетки, порошки и флаконы с жидким содержимым. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось сильнодействующее вещество общей массой 60,6 грамма.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", возбужденно уголовное дело. В настоящее время сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков продолжают проводить следственные действия, направленные на установление канала поставки запрещенных веществ. Ведется следствие.