В Тольятти задержали инструктора тренажерного зала, планировавшего сбыть анаболические стероиды

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель может быть причастен к незаконному сбыту анаболических стероидов, оборот которых запрещен на территории РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области. По имеющимся сведениям, подозреваемый планировал сбыть запрещенные вещества в одном из спортивных клубов Автограда, где он работает инструктором тренажерного зала.
В ходе проведения оперативных мероприятий возле одного из домов, расположенных на ул. Свердлова, полицейские совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили и изъяли у подозреваемого полиэтиленовый пакет, в котором находились таблетки, порошки и флаконы с жидким содержимым. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось сильнодействующее вещество общей массой 60,6 грамма.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта", возбужденно уголовное дело. В настоящее время сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков продолжают проводить следственные действия, направленные на установление канала поставки запрещенных веществ. Ведется следствие.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.