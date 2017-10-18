Солисты Большого и Мариинского театров выступят на Фестивале балета им. Аллы Шелест

XVII Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест откроется в Театре оперы и балета 20 октября и будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.

В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием "Гений Мариуса Петипа". Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд мировой балетной сцены.

В первом отделении покажут третий акт из балета "Лебединое озеро", Одиллию танцует Нина Капцова (Большой театр), Зигфрида — Евгений Иванченко (Мариинский театр), Ротбарта — Дмитрий Пономарев (Самара).

Во втором отделении гостям представят фрагменты из спектаклей и хореографические номера.

За дирижерским пультом — Евгений Хохлов.

Фестиваль проходит при поддержкеправительства Самарской области.