Солисты Большого и Мариинского театров выступят на Фестивале балета им. Аллы Шелест

XVII Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест откроется в Театре оперы и балета 20 октября и будет посвящен 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа.
В этом году программа включает два гала-концерта и три балетных спектакля, объединенных названием "Гений Мариуса Петипа". Откроется фестиваль большим гала-концертом Петипа-Гала с участием звезд мировой балетной сцены.
В первом отделении покажут третий акт из балета "Лебединое озеро", Одиллию танцует Нина Капцова (Большой театр), Зигфрида — Евгений Иванченко (Мариинский театр), Ротбарта — Дмитрий Пономарев (Самара).
Во втором отделении гостям представят фрагменты из спектаклей и хореографические номера.
За дирижерским пультом — Евгений Хохлов.
Фестиваль проходит при поддержкеправительства Самарской области.
Алла Шелест — одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра. В 1970–1973 гг. Алла Шелест возглавляла балетную труппу самарского театра.
Рождение Фестиваля классического балета им. Аллы Шелест было закономерно: 9 октября 1994 года. На самарской сцене состоялся "Вечер в честь Аллы Шелест", сделавший очевидным идею именного фестиваля, которая воплотилась в реальность в октябре 1995 года. Фестиваль ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков мирового класса. Тематика каждого форума отражает грани таланта Аллы Шелест — балерины и хореографа.