Ипотека, вся правда от заёмщиков

Реальные клиенты банка поделились своим опытом решения квартирного вопроса. Самарцы рассказали о том, как выбирали квартиру, где искали деньги и кто им помог.

Ипотечный заем сегодня остается для большинства самарцев единственным вариантом решения жилищного вопроса. И выбор банка, в котором будет оформлен заветный кредит, не менее важен, чем выбор квартиры — ведь и с тем, и с другим потом предстоит прожить не один год. Промсвязьбанк — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Мы спросили у действующих заемщиков банка, чем их привлекли ипотечные продукты финансового учреждения и какие впечатления у них остались от сотрудничества.

Анатолий М.: "Быстро и эффективно":

- Когда дети выросли, жилищный вопрос перед нашей семьей встал очень остро, возникла потребность разменять квартиру и разъехаться. Причем в силу семейных обстоятельств решить вопрос понадобилось достаточно срочно. Сделать это без ипотеки было бы невозможно, поэтому мы приняли решение оформить займ. Я обращался в несколько банков, изучал предложения на рынке. В первую очередь обращал внимание на оперативность, с которой в банке готовы были решать вопросы. Промсвязьбанк в этом плане очень выгодно отличался от остальных — в других финансовых учреждениях, в которые я обращался, процедура оказалась очень длительной, а в Промсвязьбанке все оформление заняло всего две недели. Кроме того, в Промсвязьбанке оформлена моя зарплатная карта, это тоже очень удобно. В результате я оформил займ на 6 лет. Очень понравилось, что все сотрудники были максимально коммуникабельны, отзывчивы, всегда готовы были помочь справиться с возникающими вопросами. Особенно большое внимание в банке уделили вопросам юридической безопасности и сопровождения сделки, передача денег продавцу прошла очень четко, без затруднений и вопросов. Благодаря Промсвязьбанку моя семья успешно купила новенькую квартиру в "Новостройке"!

Действительно, сейчас многим чтобы улучшить жилищные условия просто необходима ипотека. Тем более сейчас ставки на историческом минимуме. Промсвязьбанк несколько дней назад снизил ставки и теперь можно купить большую, современную квартиру в новостройке у надежного застройщика со ставкой от 9,9% годовых. Отметим, что к выбору партнера-застройщика банк подходит тщательно: проводится полный анализ финансового состояния строительной компании, оценивается ее опыт в подобных работах, потому что для Промсвязьбанка важно, чтобы клиенты были уверены, что они сто процентов получат свои квартиры.

Владимир О.: "Удобство и комфорт":

- Задуматься об улучшении жилищных условий нас побудило по-настоящему радостное событие — рождение ребенка. Мы остановили свой выбор на двухкомнатной квартире в уже сданной новостройке. Она нам идеально подходила, но без ипотеки приобрести ее мы никак не могли. Я изучал условия в разных банках, обращался в различные отделения, и в результате однозначно остановился на Промсвязьбанке. Мне здесь понравились и ставки, и сроки кредитования, но оказалось, что они по рынку не сильно различаются. Для меня главным критерием при выборе банка стал комфорт и клиентоориентированность, отзывчивость сотрудников. В Промсвязьбанке кредит оформили легко и быстро, без затягиваний, проволочек и нервотрепки, на достаточно выгодных условиях. Мне удобно платить кредит наличными в отделении, и у меня есть эта возможность. Ипотека оформлена на 15 лет, и я рад, что все это время я буду сотрудничать с банком, в котором мне комфортно.

Многих кроме процентных ставок пугает количество документов, которые нужно собрать для оформления займа, и срок рассмотрения заявки. Но это один из мифов об ипотеке. Например, в Промсвязьбанке решение принимается за один день, а сделка оформляется так же в течение одного рабочего дня. Кроме этого, вам будут помогать опытные ипотечные менеджеры, которые все расскажут, помогут и дадут совет. Что касается документов, то да, нужно будет собрать пакет документов. Но он не такой большой. Все стандартно — паспорт, СНИЛС, анкета, 2-НДФЛ (или справка по форме банка), трудовая книжка, свидетельство о браке (если оно есть). И в любом случае вы у банка просите приличную сумму и ему нужно подтверждение, что вы надежный и честный партнер. В финале, вы станете обладателем собственного жилья.

Анастасия Ю.: "Доступные условия и поддержка":

- Я долго мечтала о собственной квартире, но решить жилищный вопрос без ипотечного кредита было совершенно невозможно, и я вынуждена была снимать жилье, мыкаться по чужим углам. В начале этого года я узнала о том, что ставки по ипотеке снижены, и в то же время цены на квартиры также упали, и поняла — вот он, мой шанс! Изучая условия ипотечных займов, в первую очередь обращала внимание на минимальный первоначальный взнос. В Промсвязьбанке он составлял 10%, в то время как в других банках, которые я смотрела — 20%. Во многом именно это определило мой выбор, и он оказался верным. Привлекала также процентная ставка в 11,5% годовых и адекватный пакет документов. Благодаря этим условиям впервые за много лет покупка жилья перестала быть для меня недосягаемой мечтой. Хотелось бы отметить работу сотрудников банка — я очень благодарна им за терпение. Я в первый раз столкнулась с оформлением ипотеки, и многое для меня сначала было непонятным. Сотрудники банка максимально доступно и просто объясняли все интересующие меня вопросы и помогали на каждом этапе оформления сделки. Дополнительная юридическая помощь не понадобилась — проверку всех документов на квартиру и чистоту сделки тоже обеспечили в Промсвязьбанке.

Сейчас я выплачиваю кредит через интернет-банк Промсвязьбанка, всегда четко знаю свой остаток по займу, дату и сумму ежемесячного платежа и всю остальную информацию по своему кредиту. Это очень удобно!

Уже сегодня клиентам доступно полноценное банковское обслуживание и управление своими средствами круглосуточно — заказ дебетовых и кредитных карт, открытие вкладов, накопительных и текущих счетов и проведение операций по ним, обмен валют, погашение кредитов, оплата коммунальных и других услуг, товаров, штрафов ГИБДД. Сейчас практически 90% ежедневных операций происходит в удаленных каналах.