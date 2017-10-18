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ЖКХ и благоустройство Общество

Работы по реконструкции первого участка Заводского шоссе выполнены на 61%

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 октября, депутаты фракции "Единая Россия" городской думы, члены контрольного комитета и общественного совета при думе оценили ход работ по реконструкции участка Заводского шоссе в районе пересечения с улицей Авроры.

Выездное совещание было посвящено двум вопросам. Депутатов интересовало соблюдение сроков ремонта и ситуация вокруг четырех предприятий, которые в результате дорожных работ лишатся доступа к магистрали.

Отметим, что на решение второго вопроса остается всего две недели. Как рассказал депутатам представитель одного из предприятий — ООО "Маяк", проект реконструкции Заводского шоссе, существующий на данный момент, не предполагает сохранения четырех подъездов к территориям нескольких компаний.

На месте существующих десятилетиями съездов должен быть установлен бордюрный камень. Лишение предприятий проездов на Заводское шоссе может привести к их закрытию. И на предприятиях заявляют, что, лишившись проездов на Заводское шоссе, они могут закрыться.

Эта ситуация возникла из-за того, что вдоль Заводского шоссе пролегает железнодорожный подъездной путь, находящийся в собственности АО "ВолгаУралТранс". В процессе согласования документации о реконструкции дороги из проекта убрали четыре примыкания, поскольку они несанкционированы и противоречат нормам безопасности.

В ходе обсуждения депутат Вячеслав Гришин отметил особую роль Заводского шоссе: на участке от ул. Авроры до ул. XXII Партсъезда расположено более 60 предприятий, на которых трудится около 12 тыс. человек.

"Нарушать закон нельзя, но и интересы граждан должны быть соблюдены, — отметила председатель городской думы Галина Андриянова. — Мы не можем воспринимать этот вопрос однобоко. Нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти оптимальный вариант решения".

Заместитель председателя думы, руководитель фракции "Единой России" Татьяна Братчикова эту позицию полностью разделяет: "Нужно либо вносить изменения в контракт, либо заключать дополнительное соглашение. Причем это решение должен принимать не только департамент градостроительства, но и все вовлеченные в эту ситуацию стороны".

Собственнику железнодорожных путей уже направлен официальный запрос о возможности сохранить существующие переезды и оборудовать их по всем правилам. Участники совещания намерены добиваться встречи, где все стороны сядут за стол переговоров.

Что касается сроков готовности дорожных работ, то руководитель управления капитального строительства департамента градостроительства Самары Виталий Толочный заверил депутатов, что к концу октября твердое покрытие на первом участке протяженностью 1,7 км будет уложено.

Речь идет о двух слоях асфальтобетона. Это позволит открыть автомобильное движение. После чего останется нанести слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Параллельно ведется обустройство тротуаров и монтаж уличного освещения. Сейчас выполнено 61% всех работ.

Полностью этот участок Заводского шоссе должен быть готов к 30 ноября этого года. Депутаты пообещали контролировать ход работ, чтобы обеспечить соблюдение подрядчиком сроков строительства.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

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Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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