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Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам работы за три квартала текущего года Группа ВТБ обеспечила более 60% прироста всего рынка привлеченных средств населения, увеличив свою долю до 12,17%. На 1 октября портфель привлеченных средств физлиц Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов.

На рынке кредитов населению Группа ВТБ с начала года увеличила свою долю до 20,25%. Портфель кредитов физлиц Группы вырос с начала года на 246 млрд рублей, до 2,361 трлн. Темп прироста с начала года составил 11,6%.

Одним из драйверов роста стала ипотека. За девять месяцев ипотечный портфель Группы ВТБ увеличился до 1,075 трлн рублей. Розничный бизнес Группы выдал более 133 тысяч ипотечных кредитов на 281 млрд рублей, что на 22% выше показателя за три квартала прошлого года. Рыночная доля Группы на ипотечном рынке увеличилась до 22%.

Еще одним крупным проектом Группы в этом году стало развитие эквайрингового бизнеса. За девять месяцев общий оборот в данном сегменте превысил 1 трлн рублей, что сопоставимо с результатом всего 2016 года. До конца года Группа ВТБ планирует нарастить этот показатель до 1,4 трлн.

ВТБ24 за девять месяцев заработал 61 млрд рублей чистой прибыли, что почти в три раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Гид потребителя

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