В Самаре задержаны подозреваемые в убийстве охранника "ЛОКО-Банка" и еще серии налетов

Во вторник, 17 октября, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии в квартире многоэтажки, расположенной в спальном микрорайоне Самары, были задержаны подозреваемые в пяти налетах на банки, в том числе на офис "ЛОКО-Банка", где погиб охранник, сообщили к пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
В 2017 г. в Самаре было совершено пять разбойных нападений на банки. Все преступления совершались по похожему сценарию: в финансовые организации врывались неизвестные в масках и, угрожая оружием, похищали из касс деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 млн рублей.
12 сентября, примерно в 19:45, неизвестный совершил нападение на офис "ЛОКО-Банка" на ул. Победы, 92. При этом был ранен 69-летний охранник, а также похищено около 5 млн рублей. На следующий день пострадавший охранник скончался в больнице. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с разбоем".
Во время расследования выяснилось, что к преступлению может быть причастен 39-летний житель Самары, которого также подозревают в четырех разбойных нападениях с 2016 по 2017 г. на коммерческие банки города: КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк, совершенных вместе с 36-летним мужчиной. Общая сумму ущерба составила более 20 млн рублей. В связи с другими преступлениями возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой".
В ходе расследования в поле зрения силовиков попали трое мужчин: 39, 36 и 32 лет. Подозреваемых задержали 17 октября. Одного из фигурантов дела также подозревают в изготовлении и переделке оружия, возможно, использовавшегося в разбойных нападениях.
В гараже, принадлежащем одному из мужчин, нашли большое количество оружия и боеприпасов, среди которых автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, сигнальные ракетницы, взрывчатые вещества, детали для огнестрельного оружия, в том числе для бесшумной стрельбы и маски, которые использовались при совершении преступлений. Кроме того, в тот же день было изъято около 1 млн руб. и несколько автомобилей премиум-класса, предположительно, приобретенных на средства, полученные преступным путем.
Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Вопрос об избрании меры пресечения Самсонову, Шуваеву и Климову будет решаться 19 октября. Теперь их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Самарской области.
Как уточнили в региональном Следственном комитете, подозреваемый в гибели охранника "Локо-банка" полностью признал вину, его предполагаемые сообщники признают вину частично.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.