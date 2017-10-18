В Самаре задержаны подозреваемые в убийстве охранника "ЛОКО-Банка" и еще серии налетов

Во вторник, 17 октября, при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии в квартире многоэтажки, расположенной в спальном микрорайоне Самары, были задержаны подозреваемые в пяти налетах на банки, в том числе на офис "ЛОКО-Банка", где погиб охранник, сообщили к пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

В 2017 г. в Самаре было совершено пять разбойных нападений на банки. Все преступления совершались по похожему сценарию: в финансовые организации врывались неизвестные в масках и, угрожая оружием, похищали из касс деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила около 20 млн рублей.

12 сентября, примерно в 19:45, неизвестный совершил нападение на офис "ЛОКО-Банка" на ул. Победы, 92. При этом был ранен 69-летний охранник, а также похищено около 5 млн рублей. На следующий день пострадавший охранник скончался в больнице. В связи с этим возбудили уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с разбоем".

Во время расследования выяснилось, что к преступлению может быть причастен 39-летний житель Самары, которого также подозревают в четырех разбойных нападениях с 2016 по 2017 г. на коммерческие банки города: КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк, совершенных вместе с 36-летним мужчиной. Общая сумму ущерба составила более 20 млн рублей. В связи с другими преступлениями возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой".

В ходе расследования в поле зрения силовиков попали трое мужчин: 39, 36 и 32 лет. Подозреваемых задержали 17 октября. Одного из фигурантов дела также подозревают в изготовлении и переделке оружия, возможно, использовавшегося в разбойных нападениях.

В гараже, принадлежащем одному из мужчин, нашли большое количество оружия и боеприпасов, среди которых автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, сигнальные ракетницы, взрывчатые вещества, детали для огнестрельного оружия, в том числе для бесшумной стрельбы и маски, которые использовались при совершении преступлений. Кроме того, в тот же день было изъято около 1 млн руб. и несколько автомобилей премиум-класса, предположительно, приобретенных на средства, полученные преступным путем.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Вопрос об избрании меры пресечения Самсонову, Шуваеву и Климову будет решаться 19 октября. Теперь их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Самарской области.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, подозреваемый в гибели охранника "Локо-банка" полностью признал вину, его предполагаемые сообщники признают вину частично.