В Самаре пройдет XIII фестиваль-конкурс "Маэстро марш"

В Самаре 25-26 октября пройдет XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Маэстро марш".

25 октября с 10:00 фестиваль пройдет в Самарском музыкальном училище им. Шаталова, 26 октября с 10:00 - на базе Детской музыкальной школы №1 им. Шостаковича.

В 2017 г. фестиваль-конкурс посвящен 100-летию Февральской и Октябрьской революций в России, а также теме "О символах почитаемых, забытых и забытых по приказу".

"Маэстро марш" - конкурс, который знакомит общественность с маршевой музыкой, как базовым жанром коллективного духового музицирования. В этом году в конкурсе примут участие 33 оркестровых и хоровых коллектива и около 50 ансамблей и солистов из образовательных учреждений систем культуры и образования Самарской области.

В общей сложности в фестивале-конкурсе в 2017 г. примут участие около 1 тыс. человек.

Впервые за время существования фестиваля-конкурса в составе жюри три военных дирижера: Михаил Куликов, художественный руководитель фестиваля-конкурса; Константин Чуйков, старший солист Центрального военного оркестра МО РФ, и Вячеслав Ворушилов, дирижер военного оркестра 2-й армии.

Художественным руководителем фестиваля-конкурса и автором идеи является Михаил Куликов - преподаватель Самарского музыкального училища им. Шаталова, руководитель Межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра "Джазовая ассоциация".

Учредителями фестиваля являются Агентство социокультурных технологий, департамент культуры и молодежной политики Самары.