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Музыка Культура

В Самаре пройдет XIII фестиваль-конкурс "Маэстро марш"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25-26 октября пройдет XIII Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Маэстро марш".

25 октября с 10:00 фестиваль пройдет в Самарском музыкальном училище им. Шаталова, 26 октября с 10:00 - на базе Детской музыкальной школы №1 им. Шостаковича.

В 2017 г. фестиваль-конкурс посвящен 100-летию Февральской и Октябрьской революций в России, а также теме "О символах почитаемых, забытых и забытых по приказу".

"Маэстро марш" - конкурс, который знакомит общественность с маршевой музыкой, как базовым жанром коллективного духового музицирования. В этом году в конкурсе примут участие 33 оркестровых и хоровых коллектива и около 50 ансамблей и солистов из образовательных учреждений систем культуры и образования Самарской области.

В общей сложности в фестивале-конкурсе в 2017 г. примут участие около 1 тыс. человек.

Впервые за время существования фестиваля-конкурса в составе жюри три военных дирижера: Михаил Куликов, художественный руководитель фестиваля-конкурса; Константин Чуйков, старший солист Центрального военного оркестра МО РФ, и Вячеслав Ворушилов, дирижер военного оркестра 2-й армии.

Художественным руководителем фестиваля-конкурса и автором идеи является Михаил Куликов - преподаватель Самарского музыкального училища им. Шаталова, руководитель Межрегионального творческо-образовательного и просветительского центра "Джазовая ассоциация".

Учредителями фестиваля являются Агентство социокультурных технологий, департамент культуры и молодежной политики Самары.

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Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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