В 2017 году ВТБ Лизинг передал более 19 тысяч автомобилей корпоративным клиентам

За 9 месяцев 2017 года ВТБ Лизинг предоставил в лизинг индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам более 19 000 автомобилей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На отчетную дату в портфеле компании по направлению "автолизинг" находилось более 45 000 транспортных средств.

Соотношение отечественных и иностранных автомобилей в портфеле компании составляет 44 и 56% соответственно. Большая доля приходится на легковой автотранспорт (53%), а также грузовой и легкий коммерческий транспорт (39%). Наибольшее количество сделок пришлось на такие марки автомобилей, как ГАЗ, Lada, Kia, УАЗ, КАМАЗ, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Renault и Ford.

Евгений Татаринов, начальник управления автолизинга компании ВТБ Лизинг, прокомментировал: "Рост количества лизинговых сделок связан с несколькими факторами. Среди них — общее снижение ставок при приобретении автотранспорта в лизинг, отложенный спрос, эффективно работающие меры господдержки, а также наличие совместных программ лизинговых компаний и автопроизводителей".