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Литература Культура

СОУНБ проведет презентацию книги Марии Зиновой "Пора домой"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки 20 октября состоится презентация книги "Пора домой" — сборника стихотворений поэтессы Марии Зиновой, победительницы IX Межрегионального литературного турнира "Библиотека открывает таланты", сообщает пресс-служба библиотеки.

В рамках презентации поэтического сборника "Пора домой" зрители увидят премьеру моноспектакля "Не/про/меня/Й", который являет собой симбиоз поэзии, размышлений о жизни и музыки в исполнении автора.

Мария Зинова (Ия Нова) — поэт, музыкант-мультиинструменталист, композитор, режиссер, драматург. С отличием закончила Сызранский колледж искусств и культуры им. Носцовой (отделение духовых и ударных инструментов) и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Руководитель авторской студии эстрадного ансамбля "Перрон", лауреат и дипломант всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов исполнительства на духовых инструментах, а также многочисленных литературных фестивалей и конкурсов.

 

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