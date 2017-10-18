СОУНБ проведет презентацию книги Марии Зиновой "Пора домой"

В конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки 20 октября состоится презентация книги "Пора домой" — сборника стихотворений поэтессы Марии Зиновой, победительницы IX Межрегионального литературного турнира "Библиотека открывает таланты", сообщает пресс-служба библиотеки.

В рамках презентации поэтического сборника "Пора домой" зрители увидят премьеру моноспектакля "Не/про/меня/Й", который являет собой симбиоз поэзии, размышлений о жизни и музыки в исполнении автора.