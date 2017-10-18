Об особенностях проектного управления в Национальной технологической инициативе расскажут в StartupSamara

19 октября в Региональном центре инноваций StartupSamara руководитель направления развития проектного управления Проектного офиса НТИ Владимир Пигалов проведет однодневный семинар по управлению проектами.

Семинар будет полезен технологическим предпринимателям и стартапам, особенно ведущим разработки по направлениям Национальной технологической инициативы.

На мероприятии будут подробно рассмотрены подходы и стандарты в управлении проектами в бизнесе, а также особенности отечественного и международного подходов к менеджменту.

Будут даны инструменты оценки и планирования ресурсов компании, в том числе для подбора команды и определения ресурсов, необходимых для каждого проекта.

Владимир Пигалов разберет структуру проекта, включая цели, результаты, требования и границы путём анализа конечного состояния проекта. Будут даны методики подсчета стоимости проекта и управления рисками.

Во второй половине семинара будут подняты вопросы управления проектами в НТИ:

Документы проекта.

Критерии успешности и завершения проекта.

Основные обоснования проекта.

Основные требования к проектам НТИ.

Рассмотрение проектов НТИ.

Стадия инициирования. Стадия разработки. Стадия отбора и процесс экспертизы.

Отчетность в проекте НТИ.

Национальная технологическая инициатива — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Мероприятие бесплатное, вход свободный.

Место и время: 19 октября, 9:00 — 18:00, Студенческий переулок, 8, Региональный центр инноваций StartupSamara.

Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.