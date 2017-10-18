Об особенностях проектного управления в Национальной технологической инициативе расскажут в StartupSamara

19 октября в Региональном центре инноваций StartupSamara руководитель направления развития проектного управления Проектного офиса НТИ Владимир Пигалов проведет однодневный семинар по управлению проектами.
Семинар будет полезен технологическим предпринимателям и стартапам, особенно ведущим разработки по направлениям Национальной технологической инициативы.
На мероприятии будут подробно рассмотрены подходы и стандарты в управлении проектами в бизнесе, а также особенности отечественного и международного подходов к менеджменту.
Будут даны инструменты оценки и планирования ресурсов компании, в том числе для подбора команды и определения ресурсов, необходимых для каждого проекта.
Владимир Пигалов разберет структуру проекта, включая цели, результаты, требования и границы путём анализа конечного состояния проекта. Будут даны методики подсчета стоимости проекта и управления рисками.
Во второй половине семинара будут подняты вопросы управления проектами в НТИ:
- Документы проекта.
- Критерии успешности и завершения проекта.
- Основные обоснования проекта.
- Основные требования к проектам НТИ.
- Рассмотрение проектов НТИ.
- Стадия инициирования. Стадия разработки. Стадия отбора и процесс экспертизы.
- Отчетность в проекте НТИ.
Национальная технологическая инициатива — это государственная программа мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.
Мероприятие бесплатное, вход свободный.
Место и время: 19 октября, 9:00 — 18:00, Студенческий переулок, 8, Региональный центр инноваций StartupSamara.
Семинар организован Региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.
Последние комментарии
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
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