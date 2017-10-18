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Малый бизнес Экономическая политика

Больше всего предприниматели региона нуждаются в консультационной, финансовой и информподдержке

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета Самарской губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле 17 октября врио замминистра экономического развития, инвестиций и торговли области Дмитрий Горбунов рассказал, как в регионе поддерживают малый и средний бизнес.

В региональной экономике малый и средний бизнес имеет немалый вес: на предприятиях МСБ работает 391 тыс. жителей региона — а это 37% от общей численности работающих. По данным областного минэкономразвития на 1 сентября 2017 г., на территории региона работает 121,1 тыс. субъектов МСБ. В основном это микропредприятия (50,3%) и индивидуальные предприниматели (44,6%).

При этом больше всего предпринимателей (37%) заняты в сфере торговли, 20% занимаются предоставлением услуг, в сфере транспорта и связи работает 7% предприятий МСП, в строительной отрасли — 10%, в обрабатывающем производстве — 13%, в сельском хозяйстве — 4,2%. За год количество занятых в малом бизнесе сотрудников увеличилось на 1,1%, а налоговые поступления от МСБ выросли на 12,6% (то есть на 586,8 млн руб.) и составили почти 5,3 млрд рублей.

Как рассказал депутатам Дмитрий Горбунов, сейчас в регионе работает программа "Развитие предпринимательства, торговли и туризма на 2014–2019 годы", и в 2017 г. на нее направлено 218,5 млн руб., в том числе 126,83 млн из облбюджета и 91,672 млн руб. из федеральной казны. Общее исполнение бюджета на 1 октября 2017 г. составило 71%.

"Эти средства направили на поддержку экспортно-ориентированных предпринимателей, развитие молодежного предпринимательства, поддержку инновационных и производственных предприятий, развитие моногородов, гарантийную и микрофинансовую поддержку", — пояснил замминистра.

Депутаты поинтересовались, насколько эффективно сработали деньги, которые были выделены на кредитование малого бизнеса и гарантийную поддержку. Дмитрий Горбунов отметил, что число обращений с каждым годом уменьшается.

"Очень аккуратно сейчас малый и средний бизнес идет в банки, и потребность в поручительстве сокращается. Фокус-группы показали, что сейчас финансовая поддержка не является приоритетной, предприниматели больше озабочены постоянной сменой правил игры на рынке и им важнее информационная и консультационная поддержка", — рассказал он.

В сентябре 2017 г. облминэкономразвития провело исследование для определения потребности МСБ в мерах господдержки, в нем участвовало 530 человек. В результате на необходимость информационно-консультационной поддержки указали 51,8% участников, финансовой поддержки — 39%. А 5,5% высказались за помощь в продвижении на рынок и выходе на экспорт, 2,7% — за поддержку в обучении и подготовке кадров и 1% — на имущественную поддержку.

"С учетом федеральной политики и результатов исследований произведено укрупненное планирование поддержки СМП в регионе на 2018 год", — рассказал Дмитрий Горбунов.

На консультационную поддержку запланировано 23,35 млн руб. (51,9% от потребности), на инновационно-производственную и экспортную поддержку — 23,8 млн (65,2% от потребности), на финансовую поддержку — 45,45 млн руб. (100% от потребности), на содействие развитию молодежного предпринимательства — 13,3 млн (70% от потребности).

"Малый и средний бизнес имеет для региона огромное значение, это один из серьезных источников занятости людей и поступлений в областной бюджет. Сейчас одна из наших главных задач — контроль эффективности средств, выделенных на его поддержку, мы должны понимать, что эти деньги работают на развитие производства, сферы услуг, помогают создавать рабочие места и возвращаются в бюджет в виде налогов", — прокомментировал председатель комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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