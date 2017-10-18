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RAEX отозвало без подтверждения рейтинг санатора банка "Солидарность"

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало рейтинг кредитоспособности Кранбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruССС с негативным прогнозом.

Напомним, Кранбанк является санатором самарского банка "Солидарность".

Решение отозвать рейтинг кредитоспособности без подтверждения связано с отсутствием в распоряжении агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам.

АКБ "Кранбанк" (ЗАО) (г. Иваново) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Головной офис, 16 дополнительных офисов расположены в городе Иванове и Ивановской области и 1 операционный офис в городе Москве. На 1 сентября размер активов банка по РСБУ составил 7,9 млрд руб. (231-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА на 1 сентября 2017 г.), величина собственных средств — 747,1 млн руб., убыток после налогообложения за восемь месяцев 2017 года — 24,7 млн рублей.

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