RAEX отозвало без подтверждения рейтинг санатора банка "Солидарность"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало рейтинг кредитоспособности Кранбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruССС с негативным прогнозом.

Напомним, Кранбанк является санатором самарского банка "Солидарность".

Решение отозвать рейтинг кредитоспособности без подтверждения связано с отсутствием в распоряжении агентства информации, достаточной для применения действующей методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам.