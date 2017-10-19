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Преступления Происшествия

Виктор Развеев подозревается в хищении у банкира Анатолия Попова 20 млн рублей

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Известный самарский спортсмен, бизнесмен и экс-президент футбольного клуба "Крылья Советов" Виктор Развеев стал фигурантом уголовного дела, пишет "Самарское обозрение".

Предприниматель в компании с бывшей супругой Натальей Кутуковой подозревается в хищении у банкира Анатолия Попова порядка 20 млн рублей. 

Уголовное дело возбуждено 13 октября 2017 г. отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ управления МВД России по г. Самаре.

Как пишет издание, возбуждению дела предшествовало заявление, поданное известным самарским банкиром Анатолием Поповым, о том, что Виктор Развеев и Наталья Кутукова якобы "по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием" завладели принадлежащими ему 20 млн рублей. Заявление датировано декабрем 2016 года.

Согласно версии Попова, изложенной в документе, 27 мая 2008 г. Развеев и Кутукова, находясь в офисе банка, в присутствии двух свидетелей будто бы заключили с ним устный договор займа и под расписку получили от него 20 млн руб., пообещав вернуть средства спустя месяц — не позднее 27 июня 2008 года. Однако своих обязательств заемщики не исполнили и деньги банкиру якобы не возвращены до сих пор.

По информации "Самарского обозрения", Попов предполагает, что у заемщиков было преднамеренное желание не исполнять взятых на себя обязательств, так как полученные деньги потрачены ими на личные долгосрочные коммерческие цели. В документе прямо указывается, на что, в версии Попова, потратила заем чета Развеевых (сейчас они официально находятся в разводе) — на скупку квартир в доме по адресу: ул. Галактионовская, д. 165, оформленных на самого бизнесмена.

На момент подачи заявления Попов оценивал свои потери с учетом пени и штрафных санкций (в самом договоре они обозначены не были и рассчитывались на основе норм Гражданского кодекса) в сумму более 35 млн рублей. Сейчас эта сумма могла значительно увеличиться.

Прислушались к аргументам Попова правоохранительные органы лишь спустя год. Все это время заявление ходило по различным инстанциям и по нему даже выносился отказ в возбуждении дела.
Переломным стал октябрь 2017 г., все-таки ознаменовавшийся возбуждением уголовного дела. Имен Развеева и Кутуковой в нем пока нет.

Согласно тексту постановления, "неустановленные следствием" лица совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в отношении Анатолия Попова, причинив тем самым последнему ущерб в особо крупном размере. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 - мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Это достаточно тяжелая статья - наказание по ней достигает до 10 лет лишения свободы.

Анатолий Попов отказался от каких-либо комментариев. Связаться с Виктором Развеевым изданию не удалось.

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