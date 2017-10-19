В Стартап-центре Самарского университета стартовала акселерационная программа "Форсаж"

62 потенциальных предпринимателя начали работу в акселераторе "Форсаж". Основная цель программы — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упаковать" ее для получения инвестиций.
В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов.
Акселератор объединит начинающих предпринимателей из 7 университетов и техникумов Самары. Заявки подали студенты Самарского университета, Самарского экономического университета, Университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного колледжа, Авиационного техникума, Сельскохозяйственной академии и университета РЕАВИЗ.
В качестве основных экспертов программы выступят:
- Сергей Богданов, Основатель StartupSamara — первого и одного из самых успешных региональных акселераторов;
- Аркадий Селезнев, основатель IT-компании Cododrome (Литва). Руководитель наиболее технологически сложных треков крупнейшего акселератора России и Восточной Европы GenerationS;
- Олег Баранник, директор по маркетингу системы управления инновациями StartBase;
- Алексей Добрусин, генеральный директор интернет-агентства Гедокорп, член Гильдии маркетологов, член Российской ассоциации по связям с общественностью;
- Михаил Шварцбурд, руководитель Бизнес-катализатора StartupSamara;
- Игорь Рождественский, директор "Марталь СПб" — международной консалтинговой компании, предоставляющей услуги в таких областях, как коммерциализация технологий, привлечение инвестиций для инновационных разработок и выход на международные рынки.
Программа реализуется Стартап-центром Самарского университета и компанией YellowRockets при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara.
Последние комментарии
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???
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