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Экономика и бизнес

В Стартап-центре Самарского университета стартовала акселерационная программа "Форсаж"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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62 потенциальных предпринимателя начали работу в акселераторе "Форсаж". Основная цель программы — помочь авторам проектов сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детально проработать бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и "упаковать" ее для получения инвестиций.

В курс программы входят: стратегические сессии, постоянное сопровождение участников со стороны трекеров — бизнес-коучей, менторов — опытных предпринимателей, бизнес-консультантов.

Акселератор объединит начинающих предпринимателей из 7 университетов и техникумов Самары. Заявки подали студенты Самарского университета, Самарского экономического университета, Университета телекоммуникаций и информатики, Поволжского государственного колледжа, Авиационного техникума, Сельскохозяйственной академии и университета РЕАВИЗ.

В качестве основных экспертов программы выступят:

  • Сергей Богданов, Основатель StartupSamara — первого и одного из самых успешных региональных акселераторов;
  • Аркадий Селезнев, основатель IT-компании Cododrome (Литва). Руководитель наиболее технологически сложных треков крупнейшего акселератора России и Восточной Европы GenerationS;
  • Олег Баранник, директор по маркетингу системы управления инновациями StartBase;
  • Алексей Добрусин, генеральный директор интернет-агентства Гедокорп, член Гильдии маркетологов, член Российской ассоциации по связям с общественностью;
  • Михаил Шварцбурд, руководитель Бизнес-катализатора StartupSamara;
  • Игорь Рождественский, директор "Марталь СПб" — международной консалтинговой компании, предоставляющей услуги в таких областях, как коммерциализация технологий, привлечение инвестиций для инновационных разработок и выход на международные рынки.

Программа реализуется Стартап-центром Самарского университета и компанией YellowRockets при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara.

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