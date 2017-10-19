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Олимпийские Спорт

Сборная области завоевала семь золотых медалей на первенстве ПФО по спортивной гимнастике

ПЕНЗА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пензе с 14 по 19 октября проходило первенство Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимали участие юные гимнасты из 11 регионов страны — республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областей. Спортсмены выступали по программам первого и второго спортивных разрядов.

Команда девушек Самарской области стала победителем турнира с результатом 405,628 балла. Вторыми стали представители Республики Башкортостан с результатом 403,242 балла. Третье место у команды Чувашской республики с результатом 402,884 балла.

За сборную области выступали три гимнастки из СДЮСШОР №5 г. о. Самара: Софья Обоева, Виктория Кушнаренко и Анастасия Артамонова; две гимнастки из ДЮСШ №18 г. о. Самара: Ева Сашникова и Алина Дорожкина; и воспитанница СШОР №2 г. Сызрань Марина Будникова.

В личном многоборье среди выступающих по программе 2 спортивного разряда победила самарская гимнастка Ева Сашникова. Второе место завоевала так же самарская гимнастка Алина Дорожкина. Сызранская гимнастка Марина Будникова стала 4-й, проиграв третьему месту менее 1 балла. Еще одна представительница самарской школы спортивной гимнастики Ульяна Петрушина заняла 10-е место.

В отдельных видах Ева Сашникова стала победителем в опорном прыжке, разновысоких брусьях и вольных упражнениях. Марина Будникова победила в упражнениях на бревне и заняла второе место в вольных упражнениях. Алина Дорожкина стала второй в опорном прыжке и упражнениях на бревне.

В личном многоборье среди выступающих по программе 1 спортивного разряда Виктория Кушнаренко заняла 9-е место, Софья Обоева — 12-е место и Анастасия Артамонова — 16-е место.

Все три гимнастки попали в восьмерки сильнейших в отдельных видах, но зацепиться за медали не удалось. Так, Софья Обоева стала пятой в вольных упражнениях. Анастасия Артамонова стала седьмой в опорном прыжке. Виктория Кушнаренко стала восьмой в упражнениях на бревне и вольных упражнениях.

За команду юношей выступали воспитанники КСДЮСШОР №10 "Олимп" г. Тольятти: Александр Жигалов, Егор Фролов; спортсмены из СДЮСШОР №5 г. о. Самара: Виталий Сапрыкин и Даниил Нетесов и гимнаст из сызранской СШОР №2 Давыд Крючков.

Ребята заняли третье место, набрав 563,775 балла. Второе место досталось Пензенской области, их результат — 578,525 балла. Победила команда из Татарстана с результатом 612,275 балла.

В личном многоборье среди выступающих по программе 2 спортивного разряда третье место занял тольяттинский гимнаст Александр Жигалов. Самарский гимнаст Даниил Нетесов стал восьмым.

Среди выступающих по программе 1 спортивного разряда наши спортсмены Егор Фролов, Давыд Крючков и Виталий Сапрыкин заняли 8-е, 9-е и 11-е места, соответственно.

В отдельных видах на пьедестал почета поднимались все представители Самарской области: Александр Жигалов — первое место в вольных упражнениях и третье - на параллельных брусьях и перекладине; Егор Фролов — второе место в опорном прыжке и кольцах; Давыд Крючков — третье место в упражнениях на перекладине; Виталий Сапрыкин — третье место в упражнениях на коне; Даниил Нетесов — третье место в опорном прыжке, сообщает министерство спорта Самарской области.

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