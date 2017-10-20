В суд передано уголовное дело "нефтеврезчиков" из Борского района

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода.
По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной нефтяной компании, и в последующем планировали осуществлять незаконный забор нефти через наливной шланг.
В октябре 2016 г. сотрудниками отдела безопасности нефтекомпании обнаружена несанкционированная врезка с заполненным нефтеотводом.
О произошедшем работники предприятия сообщили в полицию. Как установили полицейские, объем нефти, подготовленной к хищению, составил 28 тонн общей стоимостью около 350 тыс. рублей.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б, в" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что к совершению деяния причастны трое жителей Борского и двое — Кинель-Черкасского районов. Один из обвиняемых ранее работал в нефтекомпании, другие имели познания в области изготовления и монтажа нефтяного оборудования. По данным стражей порядка, четверо обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.