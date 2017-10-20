В суд передано уголовное дело "нефтеврезчиков" из Борского района

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей региона, обвиняемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода.

По версии следствия, в Борском районе обвиняемые соединили действующий и выведенный из эксплуатации нефтепроводы, принадлежащие одной нефтяной компании, и в последующем планировали осуществлять незаконный забор нефти через наливной шланг.

В октябре 2016 г. сотрудниками отдела безопасности нефтекомпании обнаружена несанкционированная врезка с заполненным нефтеотводом.

О произошедшем работники предприятия сообщили в полицию. Как установили полицейские, объем нефти, подготовленной к хищению, составил 28 тонн общей стоимостью около 350 тыс. рублей.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б, в" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что к совершению деяния причастны трое жителей Борского и двое — Кинель-Черкасского районов. Один из обвиняемых ранее работал в нефтекомпании, другие имели познания в области изготовления и монтажа нефтяного оборудования. По данным стражей порядка, четверо обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.