Промсвязьбанк запустил рефинансирование ипотеки

Промсвязьбанк предложил клиентам программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в других банках. Ставка составляет 10,5% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования (ДКС) и 10,8% годовых при условии индивидуального страхования.

Для погашения действующего ипотечного кредита клиенты в возрасте 21–65 лет могут получить 1-15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.

"Наша задача — помочь клиенту снизить кредитную нагрузку и улучшить условия по ипотеке. В Промсвязьбанке максимальная сумма кредита выше среднерыночной, условия оформления гибкие. К примеру, клиент может подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ, но и справкой по форме банка", — комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.

Подробную информацию об ипотечной программе ПСБ можно найти на сайте банка.