Промсвязьбанк запустил рефинансирование ипотеки

Промсвязьбанк предложил клиентам программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в других банках. Ставка составляет 10,5% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования (ДКС) и 10,8% годовых при условии индивидуального страхования.
Для погашения действующего ипотечного кредита клиенты в возрасте 21–65 лет могут получить 1-15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.
"Наша задача — помочь клиенту снизить кредитную нагрузку и улучшить условия по ипотеке. В Промсвязьбанке максимальная сумма кредита выше среднерыночной, условия оформления гибкие. К примеру, клиент может подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ, но и справкой по форме банка", — комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.
Подробную информацию об ипотечной программе ПСБ можно найти на сайте банка.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.