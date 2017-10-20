АО "Россельхозбанк" выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО "Транснефть"

19 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-08 в рамках программы биржевых облигаций № 4-00206-А-001Р-02Е от 6 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 25 млрд рублей. Срок обращения биржевых облигаций — 8 лет. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Книга заявок была открыта 12.10.2017 в 11:00 МСК и закрыта в тот же день в 16:00 МСК. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,00% — 8,20% годовых. В результате повышенного спроса на облигации ПАО "Транснефть" со стороны инвесторов диапазон ставки купона снижался три раза. Финальная ставка купона составила 7,90% годовых.

По итогам закрытия книги заявок совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 2 раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-08 выступили АО "Россельхозбанк" и Банк ГПБ (АО).