В Самаре врачи "скорой" спасали трехлетнюю девочку, на которую упала глыба снега

В понедельник, 11 декабря, в шестом часу вечера, в квартире на ул. Товарной в Самаре понадобилась помощь трехлетней девочке, на которую, по предварительным данным, на улице упала сошедшая с крыши или балкона глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Фото: Юлия Рубцова