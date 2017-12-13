В Самаре врачи "скорой" спасали трехлетнюю девочку, на которую упала глыба снега

В понедельник, 11 декабря, в шестом часу вечера, в квартире на ул. Товарной в Самаре понадобилась помощь трехлетней девочке, на которую, по предварительным данным, на улице упала сошедшая с крыши или балкона глыба снега, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов к малышке врачи самарской "скорой" оказали ей помощь на месте и увезли девочку в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...