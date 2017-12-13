Россельхозбанк предлагает сезонный вклад "Ключ к успеху"

Россельхозбанк предлагает новый сезонный рублевый вклад "Ключ к успеху" с максимальной ставкой 7,70% годовых.
Вклад может быть открыт на два, три или шесть месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей при открытии через дистанционные каналы обслуживания. Пролонгация не предусмотрена.
"Ключ к успеху" дает клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.
Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ. Самые высокие ставки предусмотрены при открытии вклада через дистанционные каналы: банкоматы банка, мобильное приложение и интернет-банк.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.