Россельхозбанк предлагает сезонный вклад "Ключ к успеху"

Россельхозбанк предлагает новый сезонный рублевый вклад "Ключ к успеху" с максимальной ставкой 7,70% годовых.

Вклад может быть открыт на два, три или шесть месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей при открытии через дистанционные каналы обслуживания. Пролонгация не предусмотрена.

"Ключ к успеху" дает клиентам возможность выбрать оптимальный для себя срок размещения средств и получить повышенный процент.

Вклад можно открыть с 7 по 31 декабря 2017 года во всех отделениях РСХБ. Самые высокие ставки предусмотрены при открытии вклада через дистанционные каналы: банкоматы банка, мобильное приложение и интернет-банк.

Подробнее о сезонном вкладе "Ключ к успеху".