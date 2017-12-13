На пятый этап капремонта склона площади Славы выделят 43 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который выполнит пятый этап капитального ремонта части сооружения площади Славы в Самаре в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, завершится 28 декабря, сообщается на сайте госзакупок.
На работы будет выделено 43,4 млн руб. из областного бюджета.
Победившая компания должна будет смонтировать гидравлическое и электрооборудование и провести его пусконаладочные работы, установить сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, провести мощение дорожек и площадки перед амфитеатром, а также озеленить территорию амфитеатра. Победитель будет выполнять работы в течение 130 дней после заключения контракта.
Итоги подведут 9 января 2018 года.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"