На пятый этап капремонта склона площади Славы выделят 43 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядчика, который выполнит пятый этап капитального ремонта части сооружения площади Славы в Самаре в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, завершится 28 декабря, сообщается на сайте госзакупок.

На работы будет выделено 43,4 млн руб. из областного бюджета. Победившая компания должна будет смонтировать гидравлическое и электрооборудование и провести его пусконаладочные работы, установить сиденья амфитеатра, ограждения лестниц, провести мощение дорожек и площадки перед амфитеатром, а также озеленить территорию амфитеатра. Победитель будет выполнять работы в течение 130 дней после заключения контракта. Итоги подведут 9 января 2018 года.