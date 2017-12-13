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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

В Самаре открылся третий гипермаркет "Лента" на ул. Физкультурной

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 13 декабря, в Самаре открылся третий по счету гипермаркет "Лента". Об этом сообщила пресс-служба розничной сети.

Новый магазин формата "стандарт" расположен на ул. Физкультурная, 141. Общая площадь гипермаркета составляет 12,6 тыс. кв. м, из которых 7,3 тыс. кв. м занимает торговое пространство.

Магазин работает круглосуточно, без выходных. Для удобства покупателей оборудована парковка на 537 мест, в торговом зале установлено 36 кассовых аппаратов, включая шесть касс самообслуживания.

Магазин находится в собственности компании.

Ассортимент гипермаркета включает в себя 28,8 тыс. наименований товаров соответственно. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей.

Новый магазин стал двадцать девятым гипермаркетом, открытым "Лентой" в 2017 году. С открытием в Самаре компания увеличила сеть до 220 гипермаркетов в 79 городах России и 77 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе.

Гид потребителя

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