В Самаре открылся третий гипермаркет "Лента" на ул. Физкультурной

В среду, 13 декабря, в Самаре открылся третий по счету гипермаркет "Лента". Об этом сообщила пресс-служба розничной сети.

Новый магазин формата "стандарт" расположен на ул. Физкультурная, 141. Общая площадь гипермаркета составляет 12,6 тыс. кв. м, из которых 7,3 тыс. кв. м занимает торговое пространство.

Магазин работает круглосуточно, без выходных. Для удобства покупателей оборудована парковка на 537 мест, в торговом зале установлено 36 кассовых аппаратов, включая шесть касс самообслуживания.

Магазин находится в собственности компании.

Ассортимент гипермаркета включает в себя 28,8 тыс. наименований товаров соответственно. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей.