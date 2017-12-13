В регионе откажутся от единой цены квадратного метра жилья для социальных нужд

С 1 января 2018 г. в Самарской области планируется перейти на дифференцированный подход при установке средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения для приобретения и строительства под социальные нужды. Информация об этом была озвучена на прошедшем в среду, 13 декабря, заседании правительства.

Сейчас этот показатель является единым для всех муниципальных образований региона и составляет 34,2 тыс. рублей.

Как пояснил во время заседания врио председателя правительства Александр Нефедов, распоряжение о переходе к дифференцированному подходу было дано главой региона.

В завершение он подчеркнул, что в ближайшее время соответствующие документы должны быть подготовлены минстроем.

"До нового года данное решение должно быть принято", - подчеркнул Александр Нефедов.