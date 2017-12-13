РСХБ запустил специальное предложение по потребительскому кредитованию

В преддверии Нового года Россельхозбанк объявляет о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов. Теперь осуществить свои новогодние желания и порадовать своих близких очень легко, оформив потребительский кредит по ставке 12,5%.
Также с 2 ноября для отдельных категорий клиентов Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей по ставке от 10,0%.
Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте Банка в разделе "Потребительские кредиты".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.