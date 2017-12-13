РСХБ запустил специальное предложение по потребительскому кредитованию

В преддверии Нового года Россельхозбанк объявляет о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов. Теперь осуществить свои новогодние желания и порадовать своих близких очень легко, оформив потребительский кредит по ставке 12,5%.

Также с 2 ноября для отдельных категорий клиентов Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей по ставке от 10,0%.

Получить более подробную информацию об условиях по потребительским кредитам АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте Банка в разделе "Потребительские кредиты".