Самарский филиал "Т Плюс" может взять в концессию бесхозные и городские сети Самары и Новокуйбышевска

Самарский филиал "Т Плюс" рассматривает вариант оформления концессионного соглашения на бесхозные и городские сети Самары и Новокуйбышевска. Об этом 12 декабря в ходе межрегиональной пресс-конференции рассказал председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.
Он отметил, что для кардинального улучшения качества теплоснабжения потребителей региона требуется поиск новых механизмов привлечения инвестиций в развитие теплоэнергетической инфраструктуры муниципалитетов.
"В настоящее время руководство "Т Плюс" и администрации Самары и Новокуйбышевска анализируют различные модели управления городскими и бесхозяйными теплосетевыми активами. Рассматривается вариант концессионного соглашения, а также возможности недавно принятого "Закона об альтернативной котельной". Я недавно встречался с врио губернатора Дмитрием Азаровым, мы очень подробно обсудили, как нам двигаться, в какие сроки, что нужно региону", - отметил Денис Паслер.
Он рассказал, что сейчас в Самарской области создана рабочая группа, которая должна определить механизм управления теплосетями, подчеркнув, что передача их в руки профессионалов позволит грамотно управлять технически и правильно рассчитывать инвестиции в систему.
Сейчас с администрацией Новокуйбышевска заключено предварительное соглашение о приведении в порядок городских сетей. Всего в этом городе обсуждается передача в концессию 72 км городских и бесхозных теплосетей.
В Самаре сегодня хозяина не имеют около 400 км теплосетей, еще около 1 км теплопроводов находится на балансе у муниципалитета. Общая протяженность городских теплосетей - около 2,3 км.
Кроме того, энергетики начали переговоры о возможности заключения концессионного соглашения с администрацией Тольятти.
Также Денис Паслер рассказал, что рассматривает губернию как возможный пилотный регион для реализации программы "Альтернативная котельная".
"Ваш глава региона активно участвовал в принятии закона, знает документ и возможности, которые он открывает для приведения в нормальное техническое и экономическое состояние теплоэнергетического хозяйства региона", - пояснил Паслер.
Последние комментарии
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очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"