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Экономика и бизнес

Самарский филиал "Т Плюс" может взять в концессию бесхозные и городские сети Самары и Новокуйбышевска

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал "Т Плюс" рассматривает вариант оформления концессионного соглашения на бесхозные и городские сети Самары и Новокуйбышевска. Об этом 12 декабря в ходе межрегиональной пресс-конференции рассказал председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер.

Он отметил, что для кардинального улучшения качества теплоснабжения потребителей региона требуется поиск новых механизмов привлечения инвестиций в развитие теплоэнергетической инфраструктуры муниципалитетов.

"В настоящее время руководство "Т Плюс" и администрации Самары и Новокуйбышевска анализируют различные модели управления городскими и бесхозяйными теплосетевыми активами. Рассматривается вариант концессионного соглашения, а также возможности недавно принятого "Закона об альтернативной котельной". Я недавно встречался с врио губернатора Дмитрием Азаровым, мы очень подробно обсудили, как нам двигаться, в какие сроки, что нужно региону", - отметил Денис Паслер.

Он рассказал, что сейчас в Самарской области создана рабочая группа, которая должна определить механизм управления теплосетями, подчеркнув, что передача их в руки профессионалов позволит грамотно управлять технически и правильно рассчитывать инвестиции в систему.

Сейчас с администрацией Новокуйбышевска заключено предварительное соглашение о приведении в порядок городских сетей. Всего в этом городе обсуждается передача в концессию 72 км городских и бесхозных теплосетей.

В Самаре сегодня хозяина не имеют около 400 км теплосетей, еще около 1 км теплопроводов находится на балансе у муниципалитета. Общая протяженность городских теплосетей - около 2,3 км.

Кроме того, энергетики начали переговоры о возможности заключения концессионного соглашения с администрацией Тольятти.

Также Денис Паслер рассказал, что рассматривает губернию как возможный пилотный регион для реализации программы "Альтернативная котельная".

"Ваш глава региона активно участвовал в принятии закона, знает документ и возможности, которые он открывает для приведения в нормальное техническое и экономическое состояние теплоэнергетического хозяйства региона", - пояснил Паслер.

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