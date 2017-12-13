Театр оперы и балета показал премьеру спектакля "Эсмеральда"

В Театре оперы и балета 9 и 10 декабря была показана премьера спектакля "Эсмеральда" Цезаря Пуни по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".
"Эсмеральда" - узор из движений балетных танцовщиц, мрачные злодеи и отважные красавцы, любящая и жертвенная Эсмеральда. Искренние эмоции и чистые цвета. И не стоит искать иных смыслов.
Спектакль "Эсмеральда" в постановке нового главного балетмейстера Юрия Бурлаки - это абсолютная классика, попытка представить зрителям балет, шедший на сценах российских театров более ста лет назад. Костюмы создавались с использованием эскизов Ивана Всеволожского (1899), далекие от реалистичности, порой стилизованные под народность, где-то декоративные, например, в сценах с нищими, и богато убранные в случае с прекрасным Фебом и Флер-де-Лис (художник по костюмам - Наталья Земалиндинова).
Юрий Бурлака решил побаловать публику старинным балетом, его гармонией, красотой и спокойствием. И даже программка предлагает совершить исторический экскурс, готовит к правильному восприятию: на обложке литография Жюля Бувье в духе пасторальной живописи, с изображением Карлотты Гризи - первой исполнительницы роли Эсмеральды. Программка в числе прочего знакомит и с постановками балета в Куйбышевском театре: в 50-х годах прошлого века, в 1997-м. Не менее интересны черно-белые архивные снимки первых исполнителей.
В основе "Эсмеральды" - роман Гюго "Собор Парижской Богоматери". Произведение было издано в 1831 году, а спустя пять лет "Эсмеральда" уже вышла на сцену музыкального театра. Сначала это была опера. Ее автор - композитор Луиза Бертен. Автором либретто стал сам Гюго. Однако успеха спектакль не имел и быстро исчез из репертуара театров.
На балетную сцену "Эсмеральда" вышла в 1844 году в Лондоне с Карлоттой Гризи в главной роли. Первым постановщиком стал Жюль Перро, он же и автор либретто. Композитор - Цезарь Пуни.
Балет имел грандиозный успех в России. Появившись первый раз на русской сцене в 1848 году, "Эсмеральда" много раз возобновлялась. Второе рождение спектакль обрел в постановке Мариуса Петипа.
История "Эсмеральды" - не только в программке, но и в тексте самого спектакля. Балетмейстер с деликатностью влюбленного восстанавливал танцы, вариации, пантомимы. "Испанский танец" во второй картине I действия, Adagio, Allegro, вариация Флер-де-Лис, кода в Grand pas des corbeilles, пантомима третьей и пятой картин реконструированы Андреем Галкиным. Оригинальная партитура Цезаря Пуни восстановлена по архивным материалам Библиотеки консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла в Неаполе.
Классика, классика... "Классика тем и прекрасна, что ей уже никому ничего не надо доказывать. Классические произведения обладают собственной ценностью вне зависимости от того, интересуются ими в данный момент читатели или слушатели или нет", - говорит Юрий Бурлака.
Однако романтичный, без сомнения, наивный роман Гюго в сочетании с иллюстративной музыкой Пуни кажется сегодня наивным вдвойне. Невероятно красивая и трогательная история не может не вызывать улыбки. Не саркастическую, конечно, но несколько снисходительную. И кажется, авторы спектакля улыбаются вместе со зрителем. Улыбаются в декорациях. Сценография, созданная Дмитрием Чербаджи, - абсолютно сказочная, с остроконечными средневековыми домиками-игрушками, мало говорящими о настоящем Париже. А на вкладыше программки с действующими лицами и исполнителями мы вдруг видим Эсмеральду - Матильду Кшесинскую, изображенную не с восторгом и пиететом, а в сатирическом ключе. С огромными брильянтовыми серьгами, в балетной пачке, с козочкой на поводке (куда же без нее). Это карикатура братьев Легат, все из того же начала ХХ века. И они уже смотрели на романтическую историю цыганки с легким "постмодернистским" прищуром. Ну и на саму Матильду, конечно.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.