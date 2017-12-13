Театр оперы и балета показал премьеру спектакля "Эсмеральда"

В Театре оперы и балета 9 и 10 декабря была показана премьера спектакля "Эсмеральда" Цезаря Пуни по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

"Эсмеральда" - узор из движений балетных танцовщиц, мрачные злодеи и отважные красавцы, любящая и жертвенная Эсмеральда. Искренние эмоции и чистые цвета. И не стоит искать иных смыслов.

Спектакль "Эсмеральда" в постановке нового главного балетмейстера Юрия Бурлаки - это абсолютная классика, попытка представить зрителям балет, шедший на сценах российских театров более ста лет назад. Костюмы создавались с использованием эскизов Ивана Всеволожского (1899), далекие от реалистичности, порой стилизованные под народность, где-то декоративные, например, в сценах с нищими, и богато убранные в случае с прекрасным Фебом и Флер-де-Лис (художник по костюмам - Наталья Земалиндинова).

Юрий Бурлака решил побаловать публику старинным балетом, его гармонией, красотой и спокойствием. И даже программка предлагает совершить исторический экскурс, готовит к правильному восприятию: на обложке литография Жюля Бувье в духе пасторальной живописи, с изображением Карлотты Гризи - первой исполнительницы роли Эсмеральды. Программка в числе прочего знакомит и с постановками балета в Куйбышевском театре: в 50-х годах прошлого века, в 1997-м. Не менее интересны черно-белые архивные снимки первых исполнителей.

В основе "Эсмеральды" - роман Гюго "Собор Парижской Богоматери". Произведение было издано в 1831 году, а спустя пять лет "Эсмеральда" уже вышла на сцену музыкального театра. Сначала это была опера. Ее автор - композитор Луиза Бертен. Автором либретто стал сам Гюго. Однако успеха спектакль не имел и быстро исчез из репертуара театров.

На балетную сцену "Эсмеральда" вышла в 1844 году в Лондоне с Карлоттой Гризи в главной роли. Первым постановщиком стал Жюль Перро, он же и автор либретто. Композитор - Цезарь Пуни.

Балет имел грандиозный успех в России. Появившись первый раз на русской сцене в 1848 году, "Эсмеральда" много раз возобновлялась. Второе рождение спектакль обрел в постановке Мариуса Петипа.

История "Эсмеральды" - не только в программке, но и в тексте самого спектакля. Балетмейстер с деликатностью влюбленного восстанавливал танцы, вариации, пантомимы. "Испанский танец" во второй картине I действия, Adagio, Allegro, вариация Флер-де-Лис, кода в Grand pas des corbeilles, пантомима третьей и пятой картин реконструированы Андреем Галкиным. Оригинальная партитура Цезаря Пуни восстановлена по архивным материалам Библиотеки консерватории Сан-Пьетро-а-Майелла в Неаполе.

Классика, классика... "Классика тем и прекрасна, что ей уже никому ничего не надо доказывать. Классические произведения обладают собственной ценностью вне зависимости от того, интересуются ими в данный момент читатели или слушатели или нет", - говорит Юрий Бурлака.

Однако романтичный, без сомнения, наивный роман Гюго в сочетании с иллюстративной музыкой Пуни кажется сегодня наивным вдвойне. Невероятно красивая и трогательная история не может не вызывать улыбки. Не саркастическую, конечно, но несколько снисходительную. И кажется, авторы спектакля улыбаются вместе со зрителем. Улыбаются в декорациях. Сценография, созданная Дмитрием Чербаджи, - абсолютно сказочная, с остроконечными средневековыми домиками-игрушками, мало говорящими о настоящем Париже. А на вкладыше программки с действующими лицами и исполнителями мы вдруг видим Эсмеральду - Матильду Кшесинскую, изображенную не с восторгом и пиететом, а в сатирическом ключе. С огромными брильянтовыми серьгами, в балетной пачке, с козочкой на поводке (куда же без нее). Это карикатура братьев Легат, все из того же начала ХХ века. И они уже смотрели на романтическую историю цыганки с легким "постмодернистским" прищуром. Ну и на саму Матильду, конечно.