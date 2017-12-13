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Строительство Строительство и недвижимость

Александр Хинштейн: "Главная задача — сформировать четкий и понятный реестр дольщиков"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-депутат Госдумы от Самарской области, Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн позитивно оценил работу с обманутыми дольщиками, которая сейчас ведется в регионе.

"Я очень оптимистично оцениваю работу, которую врио губернатора Самарской области начал по решению проблемы обманутых дольщиков. С 2015 года такая работа в регионе практически не велась, ключевым стало решение о передаче полномочий по распоряжению земельными участками муниципалитетам, что позволило снять эту ответственность с министерства строительства. Тактика имитации бурной деятельности, помноженной на заведомо заниженные данные, привела лишь к тому, что сегодня Самарская область — один из самых проблемных в стране регионов с точки зрения обманутых дольщиков", — рассказал он.

По словам Хинштейна, после прихода Дмитрия Азарова ситуация начала кардинально меняться.

"Ситуация, когда глава региона лично в течение девяти часов разбирает ситуацию с каждым проблемным объектом, в предыдущие годы была просто невозможной. Сегодня главная задача — сформировать четкий и понятный реестр дольщиков по каждому проблемному объекту. Также необходимо выработать по каждому объекту конкретный алгоритм решения вопроса, так как составленные ранее "дорожные карты" по сути являлись просто декларациями о намерениях и не имели под собой четкого экономического обоснования", — отметил он.

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