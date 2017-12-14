Создатель тольяттинской группы "Инсаюр" продал ее основные активы "Магнитке"

Тольяттинская группа "Инсаюр", долгие годы входившая в список крупнейших налогоплательщиков области, продала свой бизнес Магнитогорскому металлургическому комбинату, пишет "Самарское обозрение".

Тольяттинский холдинг "Инсаюр" - одна из крупнейших региональных бизнес-групп. Изначально у истоков компании стояли бизнесмен Юрий Киселев и известный тольяттинский адвокат Валерий Мирзоев.

Группа имела непрозрачную структуру собственности. Официально владельцем 90% компаний холдинга числился Юрий Киселев, а 10% были записаны на супругу Валерия Мирзоева Инессу.

"Инсаюр" изначально был завязан на АвтоВАЗе - поставлял на автозавод металл. Позднее группа решила не ограничиваться торговой деятельностью и выйти в реальный сектор, для чего был приобретен Лысьвенский металлургический завод в Пермском крае.

Как пишет издание, на нем производилась часть металла, который впоследствии использовался на конвейере ВАЗа.

11 декабря 2017 г. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) разместил официальное сообщение, что предприятие завершает сделку по приобретению 100% активов группы "ЛМК" (ранее "Инсаюр").

"В группу "ЛМК" входят: ООО "Лысьвенская металлургическая компания", ЗАО "Лысьвенский металлургический завод" и торговая компания ООО "Инсаюр-Автотрейд-ТЛ". Группа "ЛМК" - единственный в России производитель электролитически оцинкованного проката с защитными покрытиями. Продукция завода востребована в автомобильной промышленности, строительной индустрии и отрасли общего машиностроения. Компания производит широкий спектр металлопродукции с покрытием, включая материал нового поколения с уникальными потребительскими свойствами, известный под брендом 5г.ее1 Ал. Общая производственная мощность ЛМК по производству холоднокатаного проката с полимерным покрытием составляет 350 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении ММК.

Сумму сделки стороны не раскрывают. В самой ЛМК предпочли не комментировать подробности сделки.