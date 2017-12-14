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Экономика и бизнес

ФНС заблокировала попытку продать активы оборонного завода "Рейд-1" по заниженной цене

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Налоговики смогли заблокировать попытку продать имущество ЗАО "Рейд-1" по цене в пятьдесят раз дешевле его начальной стоимости, пишет "Самарское обозрение".

ЗАО "Рейд-1" - правопреемник обанкротившегося ФГУП "Завод "Рейд", специализировавшегося на производстве продукции военного назначения. В 2013 г. в компании "Рейд-1" стартовала процедура банкротства. Основными активами общества являлись земельный участок площадью 9 га на ул. Неверова и расположенные на нем заводские корпуса.

Контроль над банкротством предприятия установили структуры, близкие к бенефициару холдинга "Самарский деловой мир" Алексею Шаповалову. Крупнейшим кредитором "Рейда-1" выступает близкое к Шаповалову ООО "Восход", которому принадлежало порядка 87% голосов в реестре. Еще 12% голосов контролирует ФНС России. Управляющий "Рейда-1" - Максим Булюсин, близкий к менеджменту "СДМ".

Как пишет "Самарское обозрение", в феврале 2017 г. налоговики обратились в суд с просьбой признать недействительным прошедшее в конце января собрание кредиторов "Рейда-1". ФНС выступила против утвержденного на собрании порядка реализации недвижимого имущества предприятия, согласно которому актив стоимостью в 623 млн руб. на восьмые сутки процедуры реализовывался за 12 млн рублей.

Чуть позже фискалы потребовали обеспечительных мер в виде временного запрета арбитражному управляющему проводить торги. Суд удовлетворил ходатайство налоговой службы и в марте признал решение собрания кредиторов недействительным. "Восход" в апелляционной инстанции попытался переспорить ФНС, но безрезультатно.

В середине октября арбитражный управляющий Максим Булюсин попросил суд разрешить выставить активы "Рейда" на торги. В ноябре арбитраж утвердил порядок, сроки и условия продажи имущества должника, предложенные уже налоговиками. По новым правилам, цена недвижимости завода раз в неделю должна снижаться на 5%. После 21 суток - на 10%. Порог составит 50% от стоимости имущества, установленной для первого этапа торгов. Таким образом, цена актива на первом этапе не упадет ниже 311,5 млн рублей.

По информации издания, торги пройдут на электронной площадке ООО "Аукционы Сибири". Прием заявок стартовал в минувший вторник. 

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