Объем средств населения в РСХБ превысил 800 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 800 млрд рублей, увеличившись с начала текущего года более чем на 34%. РСХБ занимает по данному показателю третье место среди российских банков.

В портфеле средств населения порядка 745 млрд рублей приходятся на срочные вклады. Банк предлагает вкладчикам широкую продуктовую линейку, отвечающую их потребностям: привлекательные процентные ставки, сроки размещения от 1 месяца до 4 лет, капитализация процентов, возможность пополнения и частичного снятия средств, а также открытия депозита в пользу третьего лица. Для пенсионеров разработаны специальные вклады с более выгодными условиями.

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 7,7% годовых, в долларах США — 2,35% годовых. Условия РСХБ по срочным вкладам являются одними из лучших на банковском рынке.