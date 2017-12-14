Объем средств населения в РСХБ превысил 800 млрд рублей

Объем средств, размещенных физическими лицами в Россельхозбанке, превысил 800 млрд рублей, увеличившись с начала текущего года более чем на 34%. РСХБ занимает по данному показателю третье место среди российских банков.
В портфеле средств населения порядка 745 млрд рублей приходятся на срочные вклады. Банк предлагает вкладчикам широкую продуктовую линейку, отвечающую их потребностям: привлекательные процентные ставки, сроки размещения от 1 месяца до 4 лет, капитализация процентов, возможность пополнения и частичного снятия средств, а также открытия депозита в пользу третьего лица. Для пенсионеров разработаны специальные вклады с более выгодными условиями.
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях составляет 7,7% годовых, в долларах США — 2,35% годовых. Условия РСХБ по срочным вкладам являются одними из лучших на банковском рынке.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.