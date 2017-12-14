ВТБ предоставил более 50 миллиардов рублей льготных кредитов сельхозпредприятиям среднего бизнеса

За 11 месяцев текущего года в рамках реализации совместной с Министерством сельского хозяйства РФ Программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса Банк ВТБ заключил кредитные соглашения с компаниями среднего бизнеса на общую сумму более 50 млрд рублей. При этом большая часть данных средств - 31 млрд рублей - инвестиционные кредиты. В качестве льготных заемщиков министерством одобрены 400 клиентов банка.

ВТБ стал одним из первых банков, приступивших к активной практической реализации Программы, предельная процентная ставка по условиям которой составляет 5% годовых. Благодаря существенному упрощению процедуры получения субсидий льготные кредиты стали использовать даже те аграрии, которые раньше воздерживались от банковского кредитования.

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: "Реализуемая программа - мощный ресурс поддержки и развития аграрного бизнеса, позволяющий снизить стоимость продукции для населения и усилить конкурентоспособность отечественного АПК. Преимущественно инвестиционное кредитование отражает стратегическую ориентацию Банка ВТБ на обновление существующих и создание современных средств производства в сельском хозяйстве. Мы намерены продолжить активно работать в этом направлении".