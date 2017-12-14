В Москве прошел Третий междисциплинарный научный форум с международным участием "Новые материалы"

С 21 по 24 ноября 2017 года в Москве в здании Президиума Российской Академии Наук состоялся Третий междисциплинарный молодежный научный форум с международным участием "Новые материалы", на котором обсуждались актуальные проблемы производства новых материалов будущего и перспективные технологии их переработки. Форум прошел в третий раз.

Организаторами форума выступили Совет молодых ученых РАН, Координационный совет по делам молодежи при президенте РФ при поддержке Министерства образования и науки РФ, ФАНО России, РФФИ.

Основная цель форума - выявление талантливых молодых ученых и разработчиков, которые могут быть задействованы в перспективных междисциплинарных проектах.

В приветственном обращении к участникам Форума вице-президент РАН, председатель комиссии по работе с молодежью академик Валерий Козлов отметил: "Форум зарекомендовал себя как профессиональная, масштабная и авторитетная площадка по представлению достижений молодых ученых, ориентированная на открытое общение исследователей со специалистами смежных сфер промышленности, бизнеса, политики и образования по вопросам производства новых материалов будущего и технологиям их переработки". Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН, президент Российского химического общества им. Д.И.Менделеева Аслан Цивадзе рассказал о работе общества, а также о том, что следующий год объявлен ЮНЕСКО годом 150-летия Периодической системы элементов, и проинформировал о планирующихся в связи с этим мероприятиях.

С пленарными докладами выступили член-корреспондент РАН Валентин Анаников (тема доклада - "Наноматериалы в катализе и органическом синтезе") и начальник научно-исследовательского отделения "Функциональные материалы и технологии синтеза" ВИАМ Богдан Павлюк (тема доклада - "Современные функциональные материалы для авиационной промышленности").

Секции форума охватывали широкий круг тем, посвященных наноматериалам и нанотехнологиям, экспериментальным методам исследований материалов и конструкций, керамическим материалам, композиционным и функциональным материалам, конструкционным материалам, биосовместимым материалам, а также материалам и технологиям для зеленой химии.

На площадках форума состоялись стендовые сессии, на которых было презентовано более 130 проектных работ.

Формат форума предполагает не только представление новых идей, разработок и технологий в области новых материалов, но и активное обсуждение и выработку внедренческих механизмов, моделей персональной и коллективной поддержки исследователей. На круглых столах "Наукометрия - новые перспективы", "Международная научная кооперация", "Привлечение инвестиций от фондов развития и бизнеса; Финансирование фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ", где поднимались актуальные и острые вопросы, связанные с реализацией государственной политики в области научно-технологического развития.

В этом году организаторы уделили отдельное внимание проблеме комплексной работы в области поколенческой смены. В рамках Форума состоялась I научно-практическая конференция школьная идея (ШкИд-2017), объединившая самых юных исследователей, стремящихся научному творчеству.

Организаторы - Совет молодых ученых РАН, Координационный совет по делам молодежи при президенте РФ и при поддержке Министерства образования и науки РФ, ФАНО России, РФФИ.