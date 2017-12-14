В Москве прошел Третий междисциплинарный научный форум с международным участием "Новые материалы"

С 21 по 24 ноября 2017 года в Москве в здании Президиума Российской Академии Наук состоялся Третий междисциплинарный молодежный научный форум с международным участием "Новые материалы", на котором обсуждались актуальные проблемы производства новых материалов будущего и перспективные технологии их переработки. Форум прошел в третий раз.
Организаторами форума выступили Совет молодых ученых РАН, Координационный совет по делам молодежи при президенте РФ при поддержке Министерства образования и науки РФ, ФАНО России, РФФИ.
Основная цель форума - выявление талантливых молодых ученых и разработчиков, которые могут быть задействованы в перспективных междисциплинарных проектах.
В приветственном обращении к участникам Форума вице-президент РАН, председатель комиссии по работе с молодежью академик Валерий Козлов отметил: "Форум зарекомендовал себя как профессиональная, масштабная и авторитетная площадка по представлению достижений молодых ученых, ориентированная на открытое общение исследователей со специалистами смежных сфер промышленности, бизнеса, политики и образования по вопросам производства новых материалов будущего и технологиям их переработки". Академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах РАН, президент Российского химического общества им. Д.И.Менделеева Аслан Цивадзе рассказал о работе общества, а также о том, что следующий год объявлен ЮНЕСКО годом 150-летия Периодической системы элементов, и проинформировал о планирующихся в связи с этим мероприятиях.
С пленарными докладами выступили член-корреспондент РАН Валентин Анаников (тема доклада - "Наноматериалы в катализе и органическом синтезе") и начальник научно-исследовательского отделения "Функциональные материалы и технологии синтеза" ВИАМ Богдан Павлюк (тема доклада - "Современные функциональные материалы для авиационной промышленности").
Секции форума охватывали широкий круг тем, посвященных наноматериалам и нанотехнологиям, экспериментальным методам исследований материалов и конструкций, керамическим материалам, композиционным и функциональным материалам, конструкционным материалам, биосовместимым материалам, а также материалам и технологиям для зеленой химии.
На площадках форума состоялись стендовые сессии, на которых было презентовано более 130 проектных работ.
Формат форума предполагает не только представление новых идей, разработок и технологий в области новых материалов, но и активное обсуждение и выработку внедренческих механизмов, моделей персональной и коллективной поддержки исследователей. На круглых столах "Наукометрия - новые перспективы", "Международная научная кооперация", "Привлечение инвестиций от фондов развития и бизнеса; Финансирование фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ", где поднимались актуальные и острые вопросы, связанные с реализацией государственной политики в области научно-технологического развития.
В этом году организаторы уделили отдельное внимание проблеме комплексной работы в области поколенческой смены. В рамках Форума состоялась I научно-практическая конференция школьная идея (ШкИд-2017), объединившая самых юных исследователей, стремящихся научному творчеству.
Организаторы - Совет молодых ученых РАН, Координационный совет по делам молодежи при президенте РФ и при поддержке Министерства образования и науки РФ, ФАНО России, РФФИ.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"