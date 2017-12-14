Самарский стартап планирует обучать английскому с помощью виртуальной реальности

Стартап Виктории Добровой может поменять подход к изучению иностранных языков. Команда из Самарского Политеха разрабатывает интерактивный квест в виртуальном пространстве, где пользователь сможет проходить тесты, решать логические задачи и узнавать новую лексику. Пока что у стартапа проработана одна локация – аэропорт, и уже есть договоренности с таможенной службой. Планируется, что сотрудники смогут отрабатывать различные ситуации и практиковаться в знании языка в виртуальном пространстве. При этом система не только позволяет учиться, но и может оценивать уровень знаний обучающегося.

В дальнейшем разработчики планируют подключить другие языки, новые локации и дополнять квесты новыми персонажами. Кроме того, в будущем к виртуальному квесту смогут подключаться и общаться между собой сразу несколько учеников.

Сейчас совокупный объем потребительского рынка VR устройств и приложений только в России составляет более $16 млн. Продажи VR устройств составляют около 75% от данного объема – за 2016 год было продано порядка 560 тыс. гарнитур и комплектов оборудования для ПК. И эта отрасль будет развиваться. Виртуальная реальность будет все популярнее, а вместе с этим будет меняться и система образования, уверены основатели стартапа. Уроками в VR сможет пользоваться большое количество клиентов, а качество услуг вырастет за счет симбиоза рациональной и развлекательной части учебного процесса.

Сейчас проект проходит акселерационную программу КБ37, организованную Самарским Политехом при поддержке YellowRockets.