Самарский стартап планирует обучать английскому с помощью виртуальной реальности

Стартап Виктории Добровой может поменять подход к изучению иностранных языков. Команда из Самарского Политеха разрабатывает интерактивный квест в виртуальном пространстве, где пользователь сможет проходить тесты, решать логические задачи и узнавать новую лексику. Пока что у стартапа проработана одна локация – аэропорт, и уже есть договоренности с таможенной службой. Планируется, что сотрудники смогут отрабатывать различные ситуации и практиковаться в знании языка в виртуальном пространстве. При этом система не только позволяет учиться, но и может оценивать уровень знаний обучающегося.
В дальнейшем разработчики планируют подключить другие языки, новые локации и дополнять квесты новыми персонажами. Кроме того, в будущем к виртуальному квесту смогут подключаться и общаться между собой сразу несколько учеников.
Сейчас совокупный объем потребительского рынка VR устройств и приложений только в России составляет более $16 млн. Продажи VR устройств составляют около 75% от данного объема – за 2016 год было продано порядка 560 тыс. гарнитур и комплектов оборудования для ПК. И эта отрасль будет развиваться. Виртуальная реальность будет все популярнее, а вместе с этим будет меняться и система образования, уверены основатели стартапа. Уроками в VR сможет пользоваться большое количество клиентов, а качество услуг вырастет за счет симбиоза рациональной и развлекательной части учебного процесса.
Сейчас проект проходит акселерационную программу КБ37, организованную Самарским Политехом при поддержке YellowRockets.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"