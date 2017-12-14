В самарском МП "Благоустройство" сменился руководитель

Директором самарского муниципального предприятия "Благоустройство" (специализируется на содержании улиц) с 8 декабря является Евгений Садовников. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в муниципальном предприятии.
Прежде Евгений Садовников трудился на должности начальника отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.
Садовников сменил на посту главы МП "Благоустройство" Ольгу Устинову, которая, по данным ИАС Seldon Basis, занимала эту должность с 10 ноября 2017 года.
Прежде с сентября 2016 г. до ноября 2017 г. директором муниципального предприятия являлся Алексей Власов. Сейчас ему предъявлено обвинение по делу о растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).
Напомним, дело было возбуждено в конце апреля 2017 г. в отношении неустановленных лиц из числа руководителей МП "Благоустройство", в сентябре обвинение по нему было предъявлено Алексею Власову. Он свою вину не признает.
По версии следствия, с августа 2016 по март 2017 гг. руководство МП незаконно начислило сотрудникам предприятия, на которых прежде ГИБДД были наложены штрафы за ненадлежащую организацию работ по ремонту дорог, деньги на сумму 189 тыс. руб. в качестве компенсации за эти штрафы.
Как ранее писал Волга Ньюс, Алексею Власову вменяют хищение лишь 100 тыс. рублей. В настоящее время Власов знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Относительно ситуации с уходом Алексея Власова с поста директора МП "Благоустройство" его адвокат Сергей Арзиани пояснил, что, по условиям контракта, работодатель его подзащитного имел возможность расторгнуть с ним договор и сделал это.
Последние комментарии
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.