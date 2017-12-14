В самарском МП "Благоустройство" сменился руководитель

Директором самарского муниципального предприятия "Благоустройство" (специализируется на содержании улиц) с 8 декабря является Евгений Садовников. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в муниципальном предприятии.

Прежде Евгений Садовников трудился на должности начальника отдела аналитической работы по муниципальному жилищному контролю департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Садовников сменил на посту главы МП "Благоустройство" Ольгу Устинову, которая, по данным ИАС Seldon Basis, занимала эту должность с 10 ноября 2017 года.

Прежде с сентября 2016 г. до ноября 2017 г. директором муниципального предприятия являлся Алексей Власов. Сейчас ему предъявлено обвинение по делу о растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Напомним, дело было возбуждено в конце апреля 2017 г. в отношении неустановленных лиц из числа руководителей МП "Благоустройство", в сентябре обвинение по нему было предъявлено Алексею Власову. Он свою вину не признает.

По версии следствия, с августа 2016 по март 2017 гг. руководство МП незаконно начислило сотрудникам предприятия, на которых прежде ГИБДД были наложены штрафы за ненадлежащую организацию работ по ремонту дорог, деньги на сумму 189 тыс. руб. в качестве компенсации за эти штрафы.

Как ранее писал Волга Ньюс, Алексею Власову вменяют хищение лишь 100 тыс. рублей. В настоящее время Власов знакомится с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Относительно ситуации с уходом Алексея Власова с поста директора МП "Благоустройство" его адвокат Сергей Арзиани пояснил, что, по условиям контракта, работодатель его подзащитного имел возможность расторгнуть с ним договор и сделал это.