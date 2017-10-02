Горпрокуратура: оба дела о растрате в МП "Благоустройство" продолжают расследовать

В прокуратуре Самары прокомментировали ход расследования двух уголовных дел о растрате в МП "Благоустройство".
Напомним, 29 сентября появилась информация о том, что руководителю МП "Благоустройство" Алексею Власову предъявлено обвинение в растрате в крупном размере и он уже начал знакомиться с материалами уголовного дела.
Эти сведения подтвердил адвокат Власова Сергей Арзиани. Он же уточнил: речь идет о предполагаемом хищении 100 тыс. руб., которые были перечислены должностным лицам "Благоустройства" в качестве компенсаций за наложенные на них штрафы ГИБДД за ненадлежащее содержание дорог.
Что касается второго уголовного дела о растрате нескольких миллионов рублей, выплаченных за вывоз снега на частный полигон при имеющихся в распоряжении муниципалитета "своих" полигонах, то Сергей Арзиани отметил, что его клиента давно уже не допрашивали по этому делу и им ничего не известно о ходе расследования, так что, возможно, оно прекращено.
2 октября в прокуратуре Самары сообщили: процессуальные решения по обоим делам еще не приняты, расследование продолжается. Окончательное обвинительное заключение также не утверждено ни по одному из дел о растрате.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.