В Театре оперы и балета продают билеты на последний "Щелкунчик" года за полцены

Театр оперы и балета в Самаре объявил о предновогодней акции. Зрители, купившие билеты на оперу "Снегурочка" Н.Римского-Корсакова на 15 декабря, получат скидку в 50% на последний спектакль года - балет П.И.Чайковского "Щелкунчик" (31 декабря в 12:00 и в 16:00).
Билеты на "Снегурочку" также отдают за половину стоимости. Акция действует только в кассе театра на пл. Куйбышева, 1.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.