В Театре оперы и балета продают билеты на последний "Щелкунчик" года за полцены

Театр оперы и балета в Самаре объявил о предновогодней акции. Зрители, купившие билеты на оперу "Снегурочка" Н.Римского-Корсакова на 15 декабря, получат скидку в 50% на последний спектакль года - балет П.И.Чайковского "Щелкунчик" (31 декабря в 12:00 и в 16:00).

Билеты на "Снегурочку" также отдают за половину стоимости. Акция действует только в кассе театра на пл. Куйбышева, 1.