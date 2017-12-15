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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Тольяттинский супермаркет "О’Кей" войдет в сеть X5 Retail Group и станет "Перекрестком"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский супермаркет "ОʼКей" войдет в сеть X5 Retail Group и станет "Перекрестком". Об этом сообщает пресс-служба компании-ритейлера.

Тольяттинский супермаркет "О’Кей" войдет в сеть X5 Retail Group и станет "Перекрестком" Тольяттинский супермаркет "О’Кей" войдет в сеть X5 Retail Group и станет "Перекрестком"
Фото: Андрей Савельев

Сообщается, что X5 Retail Group и продовольственная сеть "ОʼКЕЙ" достигли договоренности по приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под брендом "ОʼКЕЙ". ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.

В периметр сделки войдет бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых расположены в Санкт-Петербурге, четыре - в Москве, две - в Волгограде, а также по одному - в Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти, Краснодаре и Новочеркасске.

Согласно договоренностям, в сделку в том числе включены объекты недвижимости (здания супермаркетов), принадлежащие группе компаний "ОʼКЕЙ", это 14 локаций: 13 - в Санкт-Петербурге и одна - в Москве. Все магазины планируется интегрировать в торговую сеть "Перекресток".

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