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Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ реализовала проект, в рамках которого клиентам любого российского банка стали доступны мгновенные денежные переводы на карты дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии. Проект реализован при поддержке процессинговой компании "МультиКарта".

Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка указать в специальном поле сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. Перевод и зачисление средств производится в валюте счета карты. Таким образом, у получателя денег нет необходимости проводить конвертацию.

Воспользоваться новой услугой могут владельцы карт любого российского банка. В рамках сервиса переводы осуществляются на карты дочерних банков ВТБ в СНГ (в Армении, Белоруссии, Казахстане и Азербайджане) и Грузии. Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, максимальная - 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода взимается комиссия в соответствии с тарифами Группы ВТБ.

Обращаем внимание на то, что карты отправителя и получателя должны быть выпущены на базе платежных систем Visa или MasterCard. Новая услуга доступна по ссылке https://perevod.vtb24.ru.
"Реализованный сервис облегчает клиентам проведение финансовых операций. Во-первых, Р2P-перевод отличается от межбанковского скоростью: деньги поступают в течение нескольких минут. Во-вторых, клиенту достаточно знать минимум информации о получателе перевода", - прокомментировал вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях ВТБ Ильнар Шаймарданов.

Кирилл Свириденко, генеральный директор процессинговой компании "МультиКарта", добавил: "Новый сервис способствует повышению финансового комфорта клиентов как российских банков, так и банков группы ВТБ в СНГ и Грузии: отправителю денег теперь не нужно искать систему денежных переводов и тратить время на поход в банк, а у получателя средств нет необходимости идти в отделение банка за денежными средствами, он получает их на свою карту".

Отметим, что клиенты могут бесплатно оформить карты для получения переводов из РФ в отделениях дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии.

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