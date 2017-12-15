"АктивКапитал Банк" принял участие в торжественной церемонии передачи танкера "Святой Князь Владимир"

12 декабря на судостроительно-судоремонтном заводе "Нефтефлот" состоялась торжественная сдача головного танкера проекта RST11 "Святой Князь Владимир". Судно построено по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для судоходной компании "Петротанкер". Это первое судно, построенное в Самаре с 1896 года. "АктивКапитал Банк" гордится тем, что этот масштабный проект реализован при его непосредственной активной поддержке. И в дальнейшем банк планирует поддерживать отрасль судостроения, предоставляя банковские гарантии ЗАО "Нефтефлот".

Основная деятельность ЗАО "Нефтефлот" — судоремонт и судостроение. Предприятие работает с 1958 года. Имеет опыт реновации судов класса "Волганефть", с 2012 года приступило к строительству судов класса "река-море".

Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону.

В рейтингах Банки.ру на 1 ноября 2017 года "АктивКапитал Банк" занимает 126-е место по активам, 127-е место по величине собственного капитала, 89-е место по кредитному портфелю среди крупнейших банков России. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.