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Инвестиции "Аэросоюз-Девелопмента" в строительство сети вертолетных центров составят 726 млн рублей

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общая сумма инвестиций компании "Аэросоюз-Девелопмент" в строительство сети вертолетных центров составляет 726 млн руб., из них 617 млн руб. - капитальные вложения.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, интегральные показатели эффективности инвестиционного проекта и представленные расчеты свидетельствуют, что данный инвестиционный проект является финансово реализуемым, экономически и социально эффективным.

Напомним, компания "Аэросоюз-Девелопмент" намерена создать в регионе сеть вертолетных центров и аэротакси. Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициаторов проекта, так и с привлечением заемного финансирования. По инвестиционному меморандуму сроки реализации проекта - с 2017 г. по 2025 г., на этот период времени инвестору предоставляется режим наибольшего благоприятствования.

При этом завершение ввода всех объектов в эксплуатацию планируется на 2019-2020 гг. В рамках развития туристической составляющей проекта планируется организация нескольких вертолетных площадок, в том числе в Чапаевске, Сызрани, а также в с. Ширяево. Это позволит организовать экскурсионный маршрут для гостей и жителей Самарской области.

"Обустройство межрегиональных транзитных коридоров современными объектами аэровоздушного сервиса и создание инфраструктуры аэротуризма позволят повысить конкурентоспособность туристского рынка Самарской области благодаря созданию новых видов туристического сервиса, - отмечают в областном минэкономразвития. - В туристической сфере применение вертолетов возможно в качестве способа трансфера граждан до мест отдыха, известных достопримечательностей, охоты или рыбалки. В перспективе использование вертолетов позволит формировать актуальные туристические экскурсионные маршруты и будет способствовать активному развитию как внутреннего, так и въездного туризма".

В сети вертолетных центров региона планируется базирование 25 вертолетов Robinson Helicopter R44, общей вместимостью четыре человека (включая пилота). Тарифы на перевозки будут различаться в зависимости от индивидуального маршрута каждого клиента, в среднем - порядка 8 тыс. руб. в час на троих пассажиров. При этом инвестор поможет составить индивидуальный маршрут на основе пожеланий клиента или предложит ряд готовых решений.

По данным из ЕГРЮЛ, учредителями компании "Аэросоюз-Девелопмент" являются ООО "ХИМТРАНС" (66%) и Дмитрий Климчук (34%).

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