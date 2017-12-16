Самарская певица Алла Меунаргия не прошла в полуфинал проекта "Голос" на Первом телеканале, сообщает syzran-small.ru.
В четвертьфинале она спела песню "В городе моем" Жанны Агузаровой, музыку к которой написала Алла Пугачева, а слова Илья Резник. Все трое участников команды Пелагеи — Алла Меунаргия, Антон Лаврентьев и Антонелло Кароцца — удостоились самых лестных оценок от наставников. Сама Пелагея отдала предпочтение Антону Лаврентьеву, а Аллу поставила на второе место, но с учетом голосов зрителей, у самарчанки оказалась третья сумма баллов.
"Я довольна тем, что получилось. Я себя теперь вижу с разных сторон, и вы тоже. Спасибо Пелагее огромное за то, что она так смогла меня раскрыть", - прокомментировала свои результаты в проекте Алла.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.