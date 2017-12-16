16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Юная певица из Новокуйбышевска выступит в новогоднем эфире НТВ Самарская певица Алла Меунаргия не прошла в полуфинал проекта "Голос" Софья Бабич перепела джазовую вокалистку в очередном баттле шоу "Успех" Софья Бабич из Тольятти продолжит участие в музыкальном шоу "Успех" "Секретный миллионер" Владислав Мартынов подарил квартиру многодетной самарской семье

Шоу-бизнес Светская хроника

Самарская певица Алла Меунаргия не прошла в полуфинал проекта "Голос"

МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 289
Версия для печати

Самарская певица Алла Меунаргия не прошла в полуфинал проекта "Голос" на Первом телеканале, сообщает syzran-small.ru.

В четвертьфинале она спела песню "В городе моем" Жанны Агузаровой, музыку к которой написала Алла Пугачева, а слова Илья Резник. Все трое участников команды Пелагеи — Алла Меунаргия, Антон Лаврентьев и Антонелло Кароцца — удостоились самых лестных оценок от наставников. Сама Пелагея отдала предпочтение Антону Лаврентьеву, а Аллу поставила на второе место, но с учетом голосов зрителей, у самарчанки оказалась третья сумма баллов.

"Я довольна тем, что получилось. Я себя теперь вижу с разных сторон, и вы тоже. Спасибо Пелагее огромное за то, что она так смогла меня раскрыть", - прокомментировала свои результаты в проекте Алла.

Гид потребителя

Последние комментарии

Энжи Кар 03 июня 2016 09:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 15:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 21:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 20:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Юрий Казачанский 04 апреля 2015 08:49 Гребенщиков оставил самарцев без "Соли"

Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

Фото на сайте

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На стадионе "Металлург" выступил Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград"

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

На концерте Басты в Самаре парень сделал предложение со сцены

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Limp Bizkit в самарском Дворца спорта ЦСК ВВС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31