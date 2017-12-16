Самарская певица Алла Меунаргия не прошла в полуфинал проекта "Голос" на Первом телеканале, сообщает syzran-small.ru.

В четвертьфинале она спела песню "В городе моем" Жанны Агузаровой, музыку к которой написала Алла Пугачева, а слова Илья Резник. Все трое участников команды Пелагеи — Алла Меунаргия, Антон Лаврентьев и Антонелло Кароцца — удостоились самых лестных оценок от наставников. Сама Пелагея отдала предпочтение Антону Лаврентьеву, а Аллу поставила на второе место, но с учетом голосов зрителей, у самарчанки оказалась третья сумма баллов.

"Я довольна тем, что получилось. Я себя теперь вижу с разных сторон, и вы тоже. Спасибо Пелагее огромное за то, что она так смогла меня раскрыть", - прокомментировала свои результаты в проекте Алла.