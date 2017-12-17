Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена, сообщает пресс-служба СКС. Полностью водоснабжение города возобновится в течение нескольких часов.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря произошла нештатная ситуация на НФС-2. Волжская вода, превратившись в шугу, забила оголовки, через которые осуществляется водозабор.

В настоящее время восстановительные работы на станции завершаются. По состоянию на 14:00 воскресенья, 17 декабря, началась работа по подключению водоводов. Вода у всех горожан будет к концу дня.

"Самарские коммунальные системы" благодарят всех жителей Самары, которые откликнулись на призыв и меньше пользовались водой в это воскресенье. Также мы приносим свои извинения тем горожанам, которым пришлось несколько часов выходного дня провести без водоснабжения", - говорится в релизе.