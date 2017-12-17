Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена, сообщает пресс-служба СКС. Полностью водоснабжение города возобновится в течение нескольких часов.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 декабря произошла нештатная ситуация на НФС-2. Волжская вода, превратившись в шугу, забила оголовки, через которые осуществляется водозабор.
В настоящее время восстановительные работы на станции завершаются. По состоянию на 14:00 воскресенья, 17 декабря, началась работа по подключению водоводов. Вода у всех горожан будет к концу дня.
"Самарские коммунальные системы" благодарят всех жителей Самары, которые откликнулись на призыв и меньше пользовались водой в это воскресенье. Также мы приносим свои извинения тем горожанам, которым пришлось несколько часов выходного дня провести без водоснабжения", - говорится в релизе.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...