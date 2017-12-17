Водоснабжение по штатной схеме в Самаре планируют восстановить к ночи 17 декабря

Водоснабжение по штатной схеме в Самаре планируют восстановить к 23:00 воскресенья, 17 декабря, сообщает ОДС ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области".

Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции № 2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора (оголовки расположены на глубине 15 метров, около 500 метров от берега). Проведено переключение мощностей на насосно-фильтровальную станцию № 1. В результате увеличенного водозабора происходит частичное отключение (ограничение) потребителей в нескольких районах Самары.

Для очистки труб водозабора привлечены две водолазные группы в составе 13 человек. К месту была направлена оперативная группа ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" в составе трех человек и одной единицы техники.

В настоящее время восстановительные работы на станции завершаются. В 12:45 было начато заполнение системы холодного водоснабжения с НФС № 2. Проводится поэтапное переключение потребителей на штатную схему водоснабжения.

К восстановительным работам привлечены 34 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России: шесть человек личного состава и одна единица техники.