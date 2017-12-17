Водоснабжение по штатной схеме в Самаре планируют восстановить к ночи 17 декабря

Водоснабжение по штатной схеме в Самаре планируют восстановить к 23:00 воскресенья, 17 декабря, сообщает ОДС ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области".
Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции № 2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора (оголовки расположены на глубине 15 метров, около 500 метров от берега). Проведено переключение мощностей на насосно-фильтровальную станцию № 1. В результате увеличенного водозабора происходит частичное отключение (ограничение) потребителей в нескольких районах Самары.
Для очистки труб водозабора привлечены две водолазные группы в составе 13 человек. К месту была направлена оперативная группа ФКУ "ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области" в составе трех человек и одной единицы техники.
В настоящее время восстановительные работы на станции завершаются. В 12:45 было начато заполнение системы холодного водоснабжения с НФС № 2. Проводится поэтапное переключение потребителей на штатную схему водоснабжения.
К восстановительным работам привлечены 34 человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС России: шесть человек личного состава и одна единица техники.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...