Самарскому болельщику, избитому сотрудниками Росгвардии, отказали в возбуждении уголовного дела

Следователь Следственного комитета не усмотрел преступления в действиях сотрудника Росгвардии, который несколько раз ударил болельщика футбольного клуба "Крылья Советов" Дениса Белянина, сообщается на сайте Комитета против пыток.

Чтобы сделать такой вывод, следователю хватило лишь показаний сотрудников Росгвардии, которые заявили, что они действовали в рамках закона. Юристы Комитета против пыток, представляющие интересы Белянина, намерены обжаловать это решение следователя.

Напомним, 4 октября этого года по факту избиения болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов" сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

2 сентября этого года в Оренбурге в рамках 11 Тура Футбольной Национальной Лиги состоялся матч между местной командой "Оренбург" и самарскими "Крыльями Советов". В самом конце матча на гостевом секторе произошел инцидент между приезжими болельщиками и сотрудниками правоохранительных органов.

В сети Интернет были размещены многочисленные видеозаписи, на одной из которых зафиксировано, как сотрудники правоохранительных органов уже после окончания матча ставят болельщиков лицом к стене на "растяжку" и наносят им удары ногами и дубинками. На кадрах видеозаписи видно, что болельщики не оказывают сопротивления и не пытаются скрыться.

Юристы Комитета против пыток, просмотрев эти видеозаписи, пришли к выводу, что в действиях сотрудников правоохранительных органов усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств"). В связи с этим 8 сентября правозащитники обратились в следственное управление СК РФ по Оренбургской области с сообщением о преступлении.

11 сентября правозащитники также обратились в региональный СУСК, но уже в интересах конкретного пострадавшего - болельщика "Крыльев Советов" Дениса Белянина.

Житель Самары Денис Белянин обратился в Комитет против пыток за юридической помощью 6 сентября. Он рассказал о том, что случилось с ним 2 сентября на оренбургском стадионе: "После того, как сотрудники правоохранительных органов привели меня за зрительский сектор, меня заставили встать на колени, упереться головой в бетонную стену и завести руки за спину. Через некоторое время мне сказали встать с колен и принять "положение стоя". Когда я начал подниматься, с двух сторон посыпались удары ногами и резиновыми палками. Я испытывал очень сильную боль, в определенный момент от ударов перестал чувствовать свои ноги".

По словам Белянина, его и нескольких самарских болельщиков доставили в городской отдел полиции, где заставили более шести часов стоять на "растяжке" (упершись головой в стену, расставив ноги шире плеч и разместив руки за спиной). Как вспоминает Денис, его отпустили после того, как он был опрошен, а также подписал расписку о том, что претензий к сотрудникам полиции не имеет.

По возвращении в Самару Денис обратился в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова, где медики зафиксировали у него "ушиб, гематому области левого голеностопного сустава, стопы".

Спустя месяц после инцидента по факту избиения болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов" сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело. 10 октября Денис Белянин обратился в следственный отдел по Южному административному округу Оренбурга СУ СК РФ по Оренбургской области с ходатайством о признании его потерпевшим, однако следователь ему в этом отказал.

Вчера юристы Комитета против пыток получили копию постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту избиения Дениса Белянина - оказывается, оно вынесено еще 30 октября.

В "отказном" постановлении следователь так объясняет применение физической силы к Белянину: "На видеозаписи видно, как неизвестный сотрудник ОМОН наносит удар ногой по внутренней части лодыжки левой голени Белянина Д.В., сам удар наносится по причине того, что задержанный гражданин, вставая, не расставляет ноги шире плеч". Повторному удару омоновца по ноге не оказывающему сопротивление человеку следователь в вынесенном постановлении почему-то вообще не дает никакой оценки.

Следователь также не предпринял никаких проверочных действий по установлению обстоятельств пребывания Дениса Белянина в отделе полиции №5 Оренбурга, куда полицейские доставили его и других задержанных болельщиков после футбольного матча. Там, по словам Дениса, их продержали на "растяжке" больше шести часов, не давая при этом пить воду и пользоваться туалетом.

"По сути, следователь при вынесении этого решения опирался лишь на показания сотрудников Росгвардии, - говорит юрист Комитета против пыток Денис Исхаков, представляющий интересы Дениса Белянина. - Не были опрошены очевидцы, не назначены экспертизы, не проведены очные ставки с участием Дениса и правоохранителей. Такую проверку мы не можем считать эффективной и, безусловно, будем обжаловать это решение следователя".