Работа молодежной УИК будет транслироваться на YouTube

В Самаре сформирована участковая избирательная комиссия, средний возраст ее членов не превышает 21 года. Ее председателем стал молодой юрист Сергей Филиппов. Ребятам предстоит работать в Октябрьском районе областного центра. Первым испытанием для них станут мартовские выборы президента РФ.

Председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Сергей Терентьев рассказал, что общественники одобрили идею формирования новой УИК из представителей молодежи. Ее также поддержали в вузах губернии: СНИУ, МИРе, СамГУПСе, СамГМУ и других.

Ребята прошли конкурсный отбор и обучение в школе молодого члена УИК. Большинство среди них - студенты юридических факультетов самарских университетов. "Для меня был важен пример мамы. Она - член ТИК Железнодорожного района. Поэтому я с детства имела представление о том, как работает избирательная комиссия. На юрфаке СНИУ я участвовала в выборах президента факультета, - рассказала студентка юридического факультета Самарского университета Анастасия Кленкина. - Мне было очень интересно. Я рада, что стала членом УИК, и думаю, что этот опыт будет полезен в дальнейшем. Можно сказать, что у нас уже сложилась команда, где все будут помогать друг другу. Думаю, что мы справимся".

К участку прикреплены 1753 избирателя из девяти домов. "Одна из задач - чтобы больше молодежи пришло в день голосования на наш участок. Нам также предстоит разъяснить проживающим на нашем участке все новшества избирательного законодательства", - пояснил Сергей Филиппов.

К работе своей избирательной комиссии ребята намерены подойти творчески. "Они планируют транслировать ее на YouTube. Будут показывать, как внутри строится работа участковой избирательной комиссии, - рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев. - Мне очень интересно, как молодежь выстроит работу УИК". Он также дал молодым коллегам советы и рекомендации.