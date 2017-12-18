В театре "Самарская площадь" отметили юбилей

В театре "Самарская площадь" прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею учреждения.

От имени главы региона Дмитрия Азарова театр поздравил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова: "Я думаю, что благодаря такому коллективу, такой команде исполнителей, действительно талантливых людей у театра - огромное будущее".

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов вручил коллективу ведомственные почетные грамоты и благодарственные письма: "Я могу сказать, что театр "Самарская площадь" - одна из тех отдушин, которые дают нам возможность прикоснуться к этому трогательному и очень актуальному искусству - театру".

Весь вечер артисты принимали поздравления друзей театра, вспоминали, как все начиналось. Открытие театра в конце 1980-х годов встретили с большим энтузиазмом. Вновь образовавшаяся студия быстро завоевала любовь публики. Основатель театра, выпускник театрального училища им. Б.В.Щукина Евгений Дробышев и сейчас является художественным руководителем "Самарской площади". Театр успешно гастролировал по России, были и зарубежные поездки. Артисты постоянно становятся лауреатами губернского профессионального конкурса "Самарская театральная Муза". Муниципальный театр "Самарская площадь" прочно занял свою нишу в пространстве города.