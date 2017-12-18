В театре "Самарская площадь" отметили юбилей

В театре "Самарская площадь" прошли праздничные мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею учреждения.
От имени главы региона Дмитрия Азарова театр поздравил врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова: "Я думаю, что благодаря такому коллективу, такой команде исполнителей, действительно талантливых людей у театра - огромное будущее".
Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов вручил коллективу ведомственные почетные грамоты и благодарственные письма: "Я могу сказать, что театр "Самарская площадь" - одна из тех отдушин, которые дают нам возможность прикоснуться к этому трогательному и очень актуальному искусству - театру".
Весь вечер артисты принимали поздравления друзей театра, вспоминали, как все начиналось. Открытие театра в конце 1980-х годов встретили с большим энтузиазмом. Вновь образовавшаяся студия быстро завоевала любовь публики. Основатель театра, выпускник театрального училища им. Б.В.Щукина Евгений Дробышев и сейчас является художественным руководителем "Самарской площади". Театр успешно гастролировал по России, были и зарубежные поездки. Артисты постоянно становятся лауреатами губернского профессионального конкурса "Самарская театральная Муза". Муниципальный театр "Самарская площадь" прочно занял свою нишу в пространстве города.
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.