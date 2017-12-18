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Энергетика ТЭК

В 2017 году штрафы за хищение электричества составили 250 млн рублей

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Самарская сетевая компания" ведет активную борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. Ежедневно контролеры выходят в рейды и составляют акты на нарушителей. 14 декабря в Самаре прошел очередной рейд АО "ССК" по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.

В ходе очередного рейда АО "Самарская сетевая компания" по юридическим лицам, специалисты Службы контроля учета компании проверили, законно ли потребляют электроэнергию три коммерческие компании. Во всех случаях были выявлены факты противоправного потребления электричества.
В поселке Смышляевка один из объектов зарегистрирован как жилой дом, его хозяин - просто физическое лицо, но никак не предприниматель. На деле это двухэтажное кафе, используемое для коммерческих целей."Тарифы для населения и для юридических лиц существенно отличаются. Примерно в два раза, - говорит заместитель начальника Центральных электрических сетей по учету АО "ССК" Алексей Божков.

У владельцев небольшой торговой точки и автостоянки, расположенных в самом центре областной столицы, так и вовсе не оказалось договора электроснабжения. Причем на владельца торговой точки в прошлом году уже составлялся акт о бездоговорном подключении. Контролеры ССК тогда перерезали самовольно подключенный кабель. И вот ситуация повторилась.

"Потребители, используя электроэнергию без договора, напрасно думают, что экономят таким образом. Суммы, которые выставляются на основании актов в ходе проверок, в разы превышают те, которые потребитель заплатил бы за фактическое, законное потребление электроэнергии по заключенному договору, - говорит начальник службы контроля учета АО "ССК" Юлия Шведова.

АО "Самарская сетевая компания" продолжает активную борьбу с хищениями электроэнергии. За текущий год специалисты службы контроля учета компании провели около 200 тысяч проверок потребителей электроэнергии - из них 180 тысяч касалось физических лиц и почти 20 тысяч - юридических лиц.

В результате этих мероприятий был выявлен 481 факт неучтенного потребления электроэнергии. Среди них в 297 случаях речь шла о самовольных подключениях к сетям ССК и бездоговорном использовании электричества. Чаще всего подобные противоправные действия совершают юридические лица, объем безучетного потребления ресурса которыми в 2017 году составил 34,6 тысячи Мвт*ч. Это львиная доля всех коммерческих потерь электроэнергии, зафиксированных специалистами компании. Согласно нормам действующего законодательства, эти правонарушители понесли наказание, оплатив бездоговорное потребление электроэнергии в размере более 140 млн рублей. По итогам 2017 года суммарный объем неучтенного потребления электроэнергии составил 44,7 тысячи МВт*ч, что сопоставимо с полугодовым потреблением такого крупного муниципального района Самарской области, как Кинель-Черкасский. За незаконное использование электроэнергии в 2017 году с нарушителей было взыскано порядка 250 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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