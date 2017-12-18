Профессор Владимир Селезнев: "Маловероятно, что шуга на Волге образовалась из-за сбросов Жигулевской ГЭС"

К образованию шуги на Волге в районе Самары, из-за которой была нарушена работа городского водозабора, вряд ли привели сбросы Жигулевской ГЭС, считает завлабораторией мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна РАН профессор Владимир Селезнев.
"Версия о том, что "повышенный сброс с Жигулевской ГЭС привел к тому, что лед, который не успел окончательно встать на Волге, опустился вниз", маловероятна, так как для этого нужны заторные явления, не характерные для Саратовского водохранилища, - говорит ученый. - Скорее всего, на Саратовском водохранилище в районе НФС-2 сложились благоприятные условия (ледостава еще нет, а температура воздуха уже минус 10-12 градусов) для образования внутриводного льда и шуги. По содержанию понятия "внутриводный лед" и "шуга" мало различаются, так как практически невозможно отличить, за счет какого процесса возникают те скопления льда, которые обуславливают шугоход или зажор".
Владимир Селезнев отмечает: необходимо исследовать подобные явления на Саратовском водохранилище в районе водозабора НФС-2, чтобы разработать мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий шугохода или зажора.
Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора. По этой причине в воскресенье, 17 декабря, в Самаре наблюдались перебои с водоснабжением. В течение дня коммунальщикам удалось наладить работу НФС-2, но в ночь с 17 на 18 декабря ситуация повторилась.
В настоящее время, как заявил и.о. мэра Самары Владимир Василенко, система водоснабжения в городе восстановлена.
Последние комментарии
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.
Да лаааадно? Быть того не может...