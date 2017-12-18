Профессор Владимир Селезнев: "Маловероятно, что шуга на Волге образовалась из-за сбросов Жигулевской ГЭС"

К образованию шуги на Волге в районе Самары, из-за которой была нарушена работа городского водозабора, вряд ли привели сбросы Жигулевской ГЭС, считает завлабораторией мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна РАН профессор Владимир Селезнев.

"Версия о том, что "повышенный сброс с Жигулевской ГЭС привел к тому, что лед, который не успел окончательно встать на Волге, опустился вниз", маловероятна, так как для этого нужны заторные явления, не характерные для Саратовского водохранилища, - говорит ученый. - Скорее всего, на Саратовском водохранилище в районе НФС-2 сложились благоприятные условия (ледостава еще нет, а температура воздуха уже минус 10-12 градусов) для образования внутриводного льда и шуги. По содержанию понятия "внутриводный лед" и "шуга" мало различаются, так как практически невозможно отличить, за счет какого процесса возникают те скопления льда, которые обуславливают шугоход или зажор".

Владимир Селезнев отмечает: необходимо исследовать подобные явления на Саратовском водохранилище в районе водозабора НФС-2, чтобы разработать мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий шугохода или зажора.

Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора. По этой причине в воскресенье, 17 декабря, в Самаре наблюдались перебои с водоснабжением. В течение дня коммунальщикам удалось наладить работу НФС-2, но в ночь с 17 на 18 декабря ситуация повторилась.

В настоящее время, как заявил и.о. мэра Самары Владимир Василенко, система водоснабжения в городе восстановлена.