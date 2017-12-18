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ЖКХ и благоустройство Общество

Профессор Владимир Селезнев: "Маловероятно, что шуга на Волге образовалась из-за сбросов Жигулевской ГЭС"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К образованию шуги на Волге в районе Самары, из-за которой была нарушена работа городского водозабора, вряд ли привели сбросы Жигулевской ГЭС, считает завлабораторией мониторинга водных объектов Института экологии Волжского бассейна РАН профессор Владимир Селезнев.

"Версия о том, что "повышенный сброс с Жигулевской ГЭС привел к тому, что лед, который не успел окончательно встать на Волге, опустился вниз", маловероятна, так как для этого нужны заторные явления, не характерные для Саратовского водохранилища, - говорит ученый. -  Скорее всего, на Саратовском водохранилище в районе НФС-2 сложились благоприятные условия (ледостава еще нет, а температура воздуха уже минус 10-12 градусов) для образования внутриводного льда и шуги. По содержанию понятия "внутриводный лед" и "шуга" мало различаются, так как практически невозможно отличить, за счет какого процесса возникают те скопления льда, которые обуславливают шугоход или зажор".

Владимир Селезнев отмечает: необходимо исследовать подобные явления на Саратовском водохранилище в районе водозабора НФС-2, чтобы разработать мероприятия, направленные на минимизацию негативных последствий шугохода или зажора.

Напомним, с 16 на 17 декабря в результате образования шуги в толще воды реки Волга, в районе водозабора насосно-фильтровальной станции №2 произошло забитие решеток на оголовках труб водозабора. По этой причине в воскресенье, 17 декабря, в Самаре наблюдались перебои с водоснабжением. В течение дня коммунальщикам удалось наладить работу НФС-2, но в ночь с 17 на 18 декабря ситуация повторилась.

В настоящее время, как заявил и.о. мэра Самары Владимир Василенко, система водоснабжения в городе восстановлена.

 

Гид потребителя

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Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

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а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

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