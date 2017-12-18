В московский парк каршеринга поступило 100 автомобилей Lada Granta с АКПП

В московский парк каршеринга поступило 100 автомобилей Lada Granta c автоматической коробкой передач (АКПП), в дальнейшем это количество планируется увеличить, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона.
Арендовать автомобиль Lada Granta можно с помощью мобильного приложения ''Карусель''.
Lada Granta c автоматической коробкой передач доступна и для покупки в дилерской сети. Как отмечается в сообщении, четырехступенчатые ''автоматы'' японской фирмы Jatco появились на автомобилях Lada Granta в 2012 г. - эта модель стала первой серийной Lada с АКП. При адаптации иностранной коробки передач к Lada было создано новое программное обеспечение. В настоящее время АКП применяется на Lada Granta наряду с автоматизированной механической трансмиссией.
Последние комментарии
Гораздо больше пользы охране труда приносит постоянная деятельность профсоюзов. далеко не каждый работодатель заинтересован в улучшении условий труда
очень странно
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"