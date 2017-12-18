В московский парк каршеринга поступило 100 автомобилей Lada Granta с АКПП

В московский парк каршеринга поступило 100 автомобилей Lada Granta c автоматической коробкой передач (АКПП), в дальнейшем это количество планируется увеличить, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили оснащены автоматической коробкой передач, кондиционером, аудиосистемой, подогревом сидений, двумя подушками безопасности, зарядными устройствами для смартфона.

Арендовать автомобиль Lada Granta можно с помощью мобильного приложения ''Карусель''.

Lada Granta c автоматической коробкой передач доступна и для покупки в дилерской сети. Как отмечается в сообщении, четырехступенчатые ''автоматы'' японской фирмы Jatco появились на автомобилях Lada Granta в 2012 г. - эта модель стала первой серийной Lada с АКП. При адаптации иностранной коробки передач к Lada было создано новое программное обеспечение. В настоящее время АКП применяется на Lada Granta наряду с автоматизированной механической трансмиссией.