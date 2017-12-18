Общественная палата региона назначит наблюдателей на выборах президента РФ

В пятницу, 15 декабря, состоялось подписание соглашения между Общественной палатой Самарской области и избирательной комиссией Самарской области. Суть его - в том, что региональные общественные палаты получили право назначать общественных наблюдателей на выборах президента РФ.

"Наше сотрудничество с избирательной комиссией расширяет пространство гражданского участия населения в управлении государственными делами. Подписывая соглашение с избиркомом, мы прежде всего опираемся на многолетнее плодотворное сотрудничество. В течение нескольких лет нам удалось выработать достаточно эффективные принципы и формы взаимодействия в защите избирательных прав граждан. Избирательная комиссия всегда активно реагирует на наши предложения. Соглашение о сотрудничестве не только закрепит проверенные временем сложившиеся отношения, но и определит перспективу нашей дальнейшей работы", - выразил свое мнение председатель областной общественной палаты Виктор Сойфер.

Председатель регионального избиркома Вадим Михеев отметил, что Общественная палата на протяжении многих лет реализует неоценимую работу в части мониторинга выборного процесса.

"В нашем сотрудничестве мы переходим в другую плоскость. Закон наделил регпалаты правом направлять общественников на избирательные участки. Это огромная возможность и шаг для всех, кто хочет наблюдать за выборным процессом. Избирком со своей стороны готов оказать необходимое содействие в обучении наблюдателей. Это должны быть квалифицированные кадры. Мы расцениваем наблюдателей как наших союзников", - сказал Вадим Михеев.

Председатель избиркома считает, что меры, прописанные в соглашении, позволят провести предстоящие выборы легитимно и законно.

Член избирательной комиссии Самарской области Светлана Симонова считает, что общественный наблюдатель на избирательном участке выступит как независимый арбитр в возможных спорных ситуациях.

"За многолетнюю практику успешной деятельности Общественной палаты региона у органов власти выработалась привычка воспринимать все, что идет от нее, на самом высоком уровне. Уверен, что Общественной палате удастся обеспечить конкурентную наблюдательную среду. Со своей стороны, будем поддерживать данную инициативу, потому что мы выйдем из этой избирательной кампании с очень серьезным общественным ресурсом", - заверил врио руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.

Общественная палата Самарской области приступила к набору общественных наблюдателей. Заявки можно подавать по телефону (846) 337-25-77 и электронной почте opso63-on2018@yandex.ru.